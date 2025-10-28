28/10/2025
IT-Connect » Actualités » Actu Cybersécurité » 183 millions d’identifiants volés, mais rassurez-vous, Google n’a pas été piraté !

183 millions d'identifiants volés, mais cela n'a rien à voir avec Gmail
Actu Cybersécurité

183 millions d’identifiants volés, mais rassurez-vous, Google n’a pas été piraté !

Florian BURNEL 1 commentaire

Non, Gmail n'a pas été piraté. Une fois encore, Google a dû réagir après la publication de nombreux articles alarmistes affirmant qu'une fuite de données aurait exposé 183 millions de comptes Gmail. Il s'agit en réalité de données compilées depuis des années avec différentes techniques. Voici ce que l'on sait.

Une fausse alerte suite à une base de Synthient

Cette histoire a commencé quand Troy Hunt, créateur de l'incontournable plateforme Have I Been Pwned (HIBP), a ajouté à son service un nouvel ensemble de données correspondant à 183 millions de combinaisons d’adresses e-mail et de mots de passe. Dans cette base d'informations, il y a des comptes Gmail, mais pour autant, cela ne veut pas dire que la fuite provient de chez Google. Non, ces données proviennent du service de threat intelligence Synthient.

De plus, Troy Hunt explique clairement que ces données ne proviennent pas d’une seule fuite, mais de diverses sources :

  • Vols d’informations via des malwares, en particulier des infostealers,
  • Attaques de phishing (hameçonnage),
  • Attaques par credential stuffing,
  • Compilation de précédentes fuites de données.

Cet ensemble de données contient d'ailleurs moins de 10% d'informations nouvelles, en comparaison de celles déjà entre les mains des pirates. En effet, 91% de ces 183 millions de comptes étaient déjà connus sur le site HIBP.

"Le nombre final une fois les données importées dans HIBP était de 91 % déjà existantes, avec 16,4 millions d’adresses jamais vues auparavant dans une fuite, pas seulement dans des journaux de stealer.", a précisé Troy Hunt.

La réaction de Google

En réaction, Google a publié plusieurs messages pour rétablir la vérité, notamment sur le réseau social X. "Les informations faisant état d'une "faille de sécurité de Gmail touchant des millions d'utilisateurs" sont fausses. Les défenses de Gmail sont solides et les utilisateurs restent protégés.", peut-on lire dans ce message.

Par ailleurs, l'entreprise américaine n'a pas envoyé de notifications à ses utilisateurs, contrairement aux affirmations de certains médias.

"Plusieurs affirmations inexactes ont récemment circulé, prétendant que nous avions averti tous les utilisateurs de Gmail d’un problème majeur de sécurité. C’est entièrement faux.", a insisté l’entreprise.

Ce n'est pas la première fois qu'il y a une telle confusion... En septembre 2025, Google avait déjà dû démentir une prétendue fuite touchant 2,5 milliards de comptes Gmail, comme nous l'évoquions dans cet article.

Enfin, même si Gmail et Google ne sont pas directement à l'origine de cette fuite de données, il peut s'avérer judicieux de faire une vérification sur HIBP. Si vos identifiants sont exposés, il est préférable de changer immédiatement votre mot de passe, et d'une manière générale, d'activer l'authentification multifacteur lorsque c'est possible.

Source

author avatar
Florian BURNEL Co-founder of IT-Connect
Ingénieur système et réseau, cofondateur d'IT-Connect et Microsoft MVP "Cloud and Datacenter Management". Je souhaite partager mon expérience et mes découvertes au travers de mes articles. Généraliste avec une attirance particulière pour les solutions Microsoft et le scripting. Bonne lecture.
Voir la bio complète
social network icon social network icon
Partagez cet article Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Linkedin Envoyer par mail

Vous pourrez aussi aimer

Sécurité - Malware Zerobot

Le malware Zerobot exploite 21 failles pour se propager : NAS, routeurs, firewall, etc.

Florian BURNEL 0
BlackLotus - Bootkit capable de contourner le Secure Boot

Le bootkit BlackLotus contourne le Secure Boot sur un Windows à jour !

Florian BURNEL 1

Microsoft annonce des nouveautés en matière de sécurité pour Windows 11

Florian BURNEL 0

1 commentaire sur “183 millions d’identifiants volés, mais rassurez-vous, Google n’a pas été piraté !

  • Julien Chinarro-Allio
    28/10/2025 à 11:59
    Permalink

    Ca serait bien que tu relais cet articles aux médias mainstreams, même France info raconte du bullshit.

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.