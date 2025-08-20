Mal de dos après des heures passées devant l’ordi ? Il est temps de bouger ! Découvrez les bureaux assis-debout et les chaises ergonomiques de FlexiSpot pour un confort optimal au quotidien. À l'occasion de son 9ème anniversaire, FlexiSpot propose des offres intéressantes !

Passez d’une position assise à debout en quelques secondes pour choyer votre posture, stimuler la circulation et gagner en énergie : c'est d'une certaine manière la promesse des bureaux assis-debout. Avec une large gamme de modèles personnalisables, FlexiSpot propose des bureaux faciles à monter et de très bonne qualité. J'utilise un bureau de cette marque depuis plusieurs années et le matériel est vraiment costaud, j'en suis pleinement satisfait.

D'ailleurs, vous pouvez retrouver mes précédents tests pour avoir un aperçu plus précis de ce qu'ils proposent :

Les offres FlexiSpot d'août 2025

Le 9ème anniversaire de FlexiSpot est célébré tout au long du mois d'août 2025, avec des offres exceptionnelles avec une durée limitée ! Jusqu'à la fin du mois, de nombreuses offres seront proposées sur les produits de la marque, notamment les bureaux, mais aussi les chaises et les accessoires : les promotions vont s'enchainer, à chaque fois sur une sélection de modèles.

Rendez-vous sur leur site web pour découvrir la gamme complète et profiter des offres spéciales en cours !

À noter qu'il y a un stock limité pour chaque produit concerné par ces offres spéciales. Par exemple, 150 pièces du bureau E9 seront proposées à 389.99 euros au lieu de 569.99 euros : premiers arrivés, premiers servis. Pour chaque offre, vous avez tous les détails, notamment le nombre de pièces et la date de début : de quoi préparer votre achat au mieux.

La toute nouvelle chaise ergonomique de chez FlexiSpot, la C7 Morpher, bénéficie aussi d'offres spéciales à l'occasion de cet anniversaire. La C7 Morpher sera en promotion à partir du 21 août 2025 à 10h00.

Cette chaise est conçue pour vous apporter un confort adapté, grâce à de nombreux réglages et un maintien optimal : support lombaire gonflable, réglage des accoudoirs, ajustement de la hauteur et de la profondeur du siège, inclinaison synchronisée, appui-tête large, etc... En option, il est même possible d'avoir un repose-pieds.

FlexiSpot : des bureaux robustes et personnalisables

Avec FlexiSpot, vous personnalisez votre bureau de A à Z ! Choisissez la couleur du cadre, la teinte du plateau (érable, blanc, etc.) et ses dimensions selon vos besoins. Besoin d’un espace généreux ? Optez, par exemple, pour un plateau de 160 x 80 cm. Envie d'un setup plus compact ? Un format 120 x 80 cm fera l’affaire. Les plateaux sont disponibles en 60 ou 80 cm de profondeur, et en largeur de 120 à 180 cm. Le prix du bureau dépend donc aussi du type de plateau et des dimensions de ce dernier.

Voici quelques modèles phares et leurs caractéristiques :

Le Bureau Assis-Debout FlexiSpot E9 : le bureau assis-debout FlexiSpot E9 dispose d'une capacité de charge dynamique de 180 kg et d'une plage de réglage en hauteur allant de 635 à 1285 mm. Il est équipé de deux moteurs assurant une montée rapide et stable, ainsi que d’un écran de commande tactile avec quatre positions mémorisables. Des fonctions de sécurité, comme le verrouillage enfants, sont également intégrées. Ce modèle est couvert par une garantie de 20 ans.

Le Bureau Assis-Debout E7 PLUS (E7Q LITE) : ce bureau se caractérise par sa structure à quatre pieds, offrant une meilleure stabilité par rapport aux modèles à deux pieds (il y a une réelle différence à l'usage). Il peut supporter jusqu'à 200 kg de charge maximale. Il est équipé d’un écran de commande avec quatre positions mémorisables, d’un port USB pour la recharge, ainsi que d’un système intégré de gestion des câbles. Ce modèle bénéficie d’une garantie de 10 ans.

Le Bureau Assis-Debout E7 Pro : ce bureau assis-debout est équipé d’un double moteur permettant un ajustement en hauteur fluide et silencieux, avec une vitesse de 40 mm/s et un niveau sonore inférieur à 50 dB. Il peut supporter une charge maximale de 160 kg. Ce modèle est disponible en noir mat ou blanc perle, et bénéficie d’une garantie de 10 ans.

Le Bureau Assis-Debout E7 : le bureau assis-debout E7 offre une plage de réglage en hauteur de 60 à 125 cm, avec un fonctionnement silencieux. Il supporte jusqu’à 125 kg et dispose d’un panneau de commande tactile permettant la mémorisation de plusieurs positions. Son design sobre et contemporain s’adapte facilement à tout type d’espace de travail.

Le Bureau Assis-Debout Q3 : ce modèle se démarque par sa conception compacte et la présence d’un tiroir intégré ! Sur d'autres modèles, c'est un accessoire additionnel, et ce ne sera pas aussi bien intégré. Disponible en deux tailles, il propose une plage de réglage en hauteur de 73,5 à 118 cm. Il peut supporter jusqu’à 45 kg sur le plateau et 5 kg dans le tiroir. Il est équipé de ports USB et USB-C, d’un écran affichant la hauteur actuelle, ainsi que de quatre hauteurs programmables.

Retrouvez toutes les offres sur cette page :

Article sponsorisé.