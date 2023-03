Oups ! À cause d'un bug, ChatGPT a laissé fuiter l'historique des conversations de ses utilisateurs. Pour stopper l'hémorragie, OpenAI l'a déconnecté en urgence. Que s'est-il passé ? Faisons le point.

Cette semaine, ChatGPT a été mis hors ligne pendant une dizaine d'heures, non pas parce qu'il y avait une panne sur les serveurs ou parce qu'il était trop sollicité, mais bien parce qu'il a laissé fuiter des informations qu'il devait garder pour lui : des utilisateurs ont pu accéder à l'historique des conversations entre ChatGPT et d'autres utilisateurs inconnus. Cet historique est apparu sur la gauche, dans la barre latérale qui recense les dernières requêtes que l'on effectue à partir de son compte OpenAI.

Fort heureusement, il n'y a que le titre de la requête qui était visible, et non pas l'intégralité de l'échange avec le chatbot ChatGPT. Toutefois, le titre peut contenir des informations précises (et sensibles) donc c'est un vrai incident en matière de confidentialité.

OpenAI a remis en ligne ChatGPT au bout de quelques heures, mais il n'était plus possible d'accéder à son historique personnel, et par extension à celui des autres utilisateurs.... Désormais, cette fonctionnalité est de nouveau accessible à partir du site habituel et le bug a été résolu par les développeurs d'OpenAI. Finalement, la boulette ne semble pas provenir de ChatGPT directement, mais plutôt de l'interface que nous utilisons pour interagir avec le chatbot qui s'est légèrement emmêlé les pinceaux.

Pour conclure, on peut dire que cet incident est là pour nous rappeler qu'il ne faut pas communiquer d'informations confidentielles à ChatGPT : ces informations sont stockées et conservées, et nous ne savons pas réellement ce qu'en fait OpenAI... Même si l'on peut se douter que nos requêtes viennent nourrir le modèle. Malheureusement, aujourd'hui, trop de personnes communiquent des informations sensibles à ChatGPT.

