Microsoft a conclu un nouveau partenariat avec l'éditeur Adobe dans l'objectif d'intégrer le lecteur de PDF Adobe directement dans le navigateur Edge, à la place du lecteur de PDF actuel.

À partir de mars 2023, les nouvelles versions de Microsoft Edge à destination de Windows 10 et Windows 11 vont intégrer un nouveau lecteur de PDF, correspondant au moteur de rendu Adobe Acrobat PDF.

Pour l'utilisateur, cette intégration est totalement gratuite (dans la limite de certaines fonctionnalités) et elle devrait améliorer la gestion des PDFs dans le navigateur : "Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'une expérience PDF unique, avec un rendu plus riche pour des couleurs et des graphiques plus précis, des performances améliorées, une sécurité renforcée pour la manipulation des PDF et une plus grande accessibilité - notamment une meilleure sélection du texte et une narration à voix haute", précise Adobe dans son communiqué officiel.

Pour les utilisateurs qui ont des besoins plus spécifiques, il sera possible de le faire via le navigateur Edge, mais à condition de payer un abonnement Adobe. J'entends par là : combiner plusieurs fichiers PDF en un seul PDF, éditer le texte ou les images d'un PDF, etc... Comme on peut le faire avec les produits actuels de chez Adobe.

Les entreprises auront le temps d'effectuer des tests

Pour les entreprises, ce changement peut ne pas être anodin et peut être la source de problèmes au sein de certaines applications. Mais, ce changement va être effectué progressivement.

À partir de mars 2023, le lecteur de PDF Adobe sera disponible, mais le lecteur de PDF actuel restera disponible jusqu'en mars 2024. C'est à ce moment-là que Microsoft retirera complètement son lecteur PDF actuel pour laisser place à celui d'Adobe par défaut.

Autrement dit, les entreprises pourront activer le lecteur Adobe pour effectuer des tests, tout en continuant d'utiliser le lecteur actuel jusqu'en mars 2024. Cela va laisser 1 an aux entreprises pour faire d'éventuel ajustement au niveau des applications.

Source