Qui ne connaît pas Office ? La suite bureautique de Microsoft est connue du plus grand nombre ! Il faut dire qu'elle est disponible depuis 1990 : ça fait 32 ans qu'elle est sur le marché ! Toutefois, Microsoft semble décidé à mettre en avant une nouvelle marque : Microsoft 365.

Cette semaine, Microsoft a fait une annonce importante au sujet d'Office : les applications Microsoft Office basées sur le cloud et le site office.com seront bientôt renommées pour adopter la marque Microsoft 365. Sur le site officiel de la firme de Redmond, on peut lire : "Au cours des deux dernières années, Microsoft 365 est devenue notre suite de productivité phare. Nous créons donc une expérience pour vous aider à tirer le meilleur parti de Microsoft 365. Dans les mois à venir, Office.com, l'application mobile Office et l'application Office pour Windows deviendront l'application Microsoft 365, avec une nouvelle icône, un nouveau look et encore plus de fonctionnalités."

En termes de planning, Microsoft fournit également des précisions. C'est en novembre 2022 que la transition sera effectuée pour le site Office.com ! Puis, en janvier 2023, suivront l'application Office sur Windows et l'application Office sur mobile.

L'appellation Microsoft Office ne va pas disparaître complètement, car Microsoft va continuer à l'utiliser pour les licences perpétuelles, ce qui correspond notamment à la suite Microsoft Office 2021, ainsi qu'à Microsoft Office LTSC. Mais, désormais, tout ce qui est relatif au Cloud de Microsoft, va passer sur la marque Microsoft 365. C'est clairement précisé par Microsoft : "Nous continuerons également à proposer des achats de ces apps aux consommateurs et aux entreprises via les plans Office 2021 et Office LTSC."

Pour le moment, c'est un changement de nom, donc les applications restent les mêmes : Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook. Microsoft a déjà entamé cette transition il y a quelque temps avec sa suite Microsoft 365 Apps disponibles par l'intermédiaire des abonnements Office 365 / Microsoft 365. Une information subtile, mais à prendre en considération.

Source