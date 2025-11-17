Par l'intermédiaire du Patch Tuesday de novembre 2025, Microsoft a décidé de tuer KMS38, un vieux mécanisme d’activation. Du côté de Massgrave, des méthodes alternatives sont proposées… Faisons le point.

Rappel : il est illégal d'utiliser des méthodes d'activation non officielles pour activer les produits Microsoft, que ce soit Windows ou Office. Ces méthodes représentent une violation des conditions d'utilisation des produits Microsoft. Cet article est uniquement là pour vous informer des dernières évolutions introduites par Microsoft.

Microsoft neutralise KMS38 et tourne la page des activations offline

Le Patch Tuesday de novembre 2025 a introduit un changement passé relativement inaperçu et non référencé par Microsoft… Jusqu’à ce que les utilisateurs pirates de Windows, adeptes de solutions d’activation alternatives, s'aperçoivent que quelque chose avait changé. L’une des méthodes les plus anciennes encore fonctionnelles, connue sous le nom KMS38, a été désactivée par Microsoft via la mise à jour KB5068861 destinée à Windows 11 24H2/25H2.

Le point de bascule : la dépréciation de l'outil gatherosstate.exe, qui a été supprimé par Microsoft. Initialement, cet outil était mis à disposition des professionnels pour migrer des licences KMS. Depuis plus de 10 ans, son usage est détourné pour utiliser illégalement Windows en repoussant artificiellement l’échéance d’activation à 2038 (ce qui a un lien direct avec le bug Y2K38). Une forme d'activation pirate de Windows...

"À partir de la version 26040, Microsoft a supprimé gatherosstate.exe de l'ISO. Par conséquent, après une mise à niveau de fonctionnalité ou une mise à niveau sur place, la période de grâce KMS n'est plus reportée et est réinitialisée à zéro, ce qui nécessite une reconnexion à un serveur KMS pour le renouvellement.", précise la documentation de Massgrave, un projet open source conçu pour faciliter l'activation de Windows ou pour éviter d'avoir à activer la licence.

Dans la version Windows 11 build 26100.7019, Microsoft a totalement désactivé le mécanisme interne qui gérait l'activation KMS38. Ce changement a été généralisé avec le déploiement des dernières mises à jour publiées le 11 novembre 2025.

Des nouvelles méthodes... en ligne

Est-ce la fin de l'activation pirate de Windows ? Non. Ce sera justement différent pour ceux qui veulent continuer à activer illégalement Windows. En réponse à la fin de KMS38, les développeurs du projet Massgrave ont publié la version 3.8 de leur outil. Une version sobrement nommée "R.I.P. KMS38".

Elle met en avant deux techniques encore exploitables : HWID et TSforge. Cependant, ces méthodes n’ont rien à voir avec KMS38, car ce dernier fonctionnait hors ligne, sans réseau (en mode circuit fermé). Ces deux méthodes, quant à elles, nécessitent une connexion auprès des serveurs Microsoft. En clair :

HWID crée une licence numérique liée au matériel et enregistrée chez Microsoft

crée une licence numérique liée au matériel et enregistrée chez Microsoft TSforge s’appuie également sur une communication directe avec un serveur de Redmond

s’appuie également sur une communication directe avec un serveur de Redmond Ces activations nécessitent systématiquement une connexion Internet, que ce soit pour initialiser la licence ou pour la réappliquer lors d’une réinstallation

Concrètement, les systèmes activés via ces méthodes sont associés à un identifiant matériel unique et enregistrés dans la base de données de Microsoft. Donc, même dans un contexte de piratage de Windows, l'utilisateur doit établir une connexion avec les serveurs de Microsoft... laissant une empreinte numérique que KMS38, lui, n’exigeait pas.

Qu'en pensez-vous ?

Source