Microsoft continue d'intégrer l'intelligence artificielle au cœur de Windows 11. La preuve en est avec la dernière version de Windows 11 disponible pour les membres du programme Windows Insider. Windows 11 accueille désormais les "AI actions" directement dans l'Explorateur de fichiers. À quoi ça sert ? Voici ce que l'on sait.

Des fonctionnalités boostées à l'IA dans l'Explorateur de Windows

Le menu contextuel de l'Explorateur de fichiers de Windows 11 est sur le point d'accueillir de nouvelles options regroupées sous l'appellation "AI actions". Celles-ci visent à automatiser des tâches grâce à l'intelligence artificielle, et sans ouvrir d'applications externes.

Pour l'instant, les actions IA se concentrent sur les fichiers JPG, JPEG et PNG. Elles permettent les opérations suivantes :

La suppression d'arrière-plan, qui permet de détourer un sujet en un seul clic.

L'effacement d'objets, pour faire disparaître des éléments indésirables d'une photo.

Le floutage d'arrière-plan, idéal pour mettre en valeur un sujet.

La recherche visuelle avec Bing, qui permet de trouver des images similaires ou des informations sur le contenu de la photo.

"Comme pour Click to Do, les actions IA dans l'Explorateur de fichiers vous permettent de rester dans votre flux de travail tout en tirant parti de la puissance de l'IA pour bénéficier d'outils d'édition dans les applications ou de la fonctionnalité Copilot sans avoir à ouvrir votre fichier.", explique Brandon LeBlanc de chez Microsoft.

Ces fonctionnalités, qui se déploient à partir du menu contextuel (clic droit), devraient évoluer par la suite. Ici, Microsoft s'attaque uniquement aux fichiers images pour cette première version, mais à l'avenir, il y a des chances pour que les actions disponibles soient différentes en fonction du type de document.

"Grâce aux actions AI dans l'explorateur de fichiers, vous pouvez interagir plus en profondeur avec vos fichiers en cliquant avec le bouton droit de la souris pour effectuer rapidement des actions telles que la modification d'images ou le résumé de documents.", peut-on lire.

Source : Microsoft

Quelles applications utilisent l'IA ?

En parallèle de l'intégration de l'IA dans l'Explorateur de fichiers, Microsoft a également ajouté une section dans les paramètres de confidentialité et de sécurité. Elle permet aux utilisateurs de voir quelles applications tierces ont récemment utilisé les modèles d'IA générative de Windows et, surtout, de contrôler les autorisations d'accès.

Source : Microsoft

Ces nouveautés sont disponibles uniquement pour les utilisateurs membres du programme Windows Insider. En effet, il s'agit de changements introduits dans Windows 11 build 27938 disponible via le canal Canary.

Qu'en pensez-vous ?

Source