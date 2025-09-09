09/09/2025
IT-Connect » Actualités » Logiciel - OS » AI Actions : l’intelligence artificielle va s’inviter dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11 !

Windows 11 - Nouveauté AI Actions en septembre 2025
Logiciel - OS

AI Actions : l’intelligence artificielle va s’inviter dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11 !

Florian BURNEL 0 commentaire

Microsoft continue d'intégrer l'intelligence artificielle au cœur de Windows 11. La preuve en est avec la dernière version de Windows 11 disponible pour les membres du programme Windows Insider. Windows 11 accueille désormais les "AI actions" directement dans l'Explorateur de fichiers. À quoi ça sert ? Voici ce que l'on sait.

Des fonctionnalités boostées à l'IA dans l'Explorateur de Windows

Le menu contextuel de l'Explorateur de fichiers de Windows 11 est sur le point d'accueillir de nouvelles options regroupées sous l'appellation "AI actions". Celles-ci visent à automatiser des tâches grâce à l'intelligence artificielle, et sans ouvrir d'applications externes.

Pour l'instant, les actions IA se concentrent sur les fichiers JPG, JPEG et PNG. Elles permettent les opérations suivantes :

  • La suppression d'arrière-plan, qui permet de détourer un sujet en un seul clic.
  • L'effacement d'objets, pour faire disparaître des éléments indésirables d'une photo.
  • Le floutage d'arrière-plan, idéal pour mettre en valeur un sujet.
  • La recherche visuelle avec Bing, qui permet de trouver des images similaires ou des informations sur le contenu de la photo.

"Comme pour Click to Do, les actions IA dans l'Explorateur de fichiers vous permettent de rester dans votre flux de travail tout en tirant parti de la puissance de l'IA pour bénéficier d'outils d'édition dans les applications ou de la fonctionnalité Copilot sans avoir à ouvrir votre fichier.", explique Brandon LeBlanc de chez Microsoft.

Ces fonctionnalités, qui se déploient à partir du menu contextuel (clic droit), devraient évoluer par la suite. Ici, Microsoft s'attaque uniquement aux fichiers images pour cette première version, mais à l'avenir, il y a des chances pour que les actions disponibles soient différentes en fonction du type de document.

"Grâce aux actions AI dans l'explorateur de fichiers, vous pouvez interagir plus en profondeur avec vos fichiers en cliquant avec le bouton droit de la souris pour effectuer rapidement des actions telles que la modification d'images ou le résumé de documents.", peut-on lire.

Source : Microsoft

Quelles applications utilisent l'IA ?

En parallèle de l'intégration de l'IA dans l'Explorateur de fichiers, Microsoft a également ajouté une section dans les paramètres de confidentialité et de sécurité. Elle permet aux utilisateurs de voir quelles applications tierces ont récemment utilisé les modèles d'IA générative de Windows et, surtout, de contrôler les autorisations d'accès.

Source : Microsoft

Ces nouveautés sont disponibles uniquement pour les utilisateurs membres du programme Windows Insider. En effet, il s'agit de changements introduits dans Windows 11 build 27938 disponible via le canal Canary.

Qu'en pensez-vous ?

Source

author avatar
Florian BURNEL Co-founder of IT-Connect
Ingénieur système et réseau, cofondateur d'IT-Connect et Microsoft MVP "Cloud and Datacenter Management". Je souhaite partager mon expérience et mes découvertes au travers de mes articles. Généraliste avec une attirance particulière pour les solutions Microsoft et le scripting. Bonne lecture.
Voir la bio complète
social network icon social network icon
Partagez cet article Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Linkedin Envoyer par mail

Vous pourrez aussi aimer

Septembre 2023 Windows 10 vs Windows 11

PC : Windows 11, le mal aimé, reste loin derrière Windows 10

Florian BURNEL 9
Windows - Centraliser toutes les mises à jour dans Windows Update

Windows : Microsoft veut gérer les mises à jour de tous les logiciels avec Windows Update

Florian BURNEL 4
Ransomware LockBit - Cible macOS - Avril 2023

Ransomware LockBit : découverte d’un module de chiffrement pour macOS

Florian BURNEL 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.