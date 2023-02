Amazon inondé par des livres écrits par ChatGPT !

Amazon est envahi par des livres écrits intégralement par l'IA de OpenAI, ChatGPT. Cela est insolite, mais pas réellement surprenant !

Les auteurs sont inquiets comme Mary Rasenberger, directrice du groupe d’écrivains Authors Guild qui évoque cette problématique : "Ces livres vont inonder le marché et de nombreux auteurs vont se retrouver au chômage". On sait que ChatGPT est très puissant pour générer des textes. Depuis qu'il est utilisable par tout le monde, des livres ont été générés par des utilisateurs. Couplé à des générateurs d'images, eux aussi basés sur l'IA, on peut même réaliser du contenu pour enfants.

Sur Amazon, l'agence Reuters a notamment repéré plus de 200 livres électroniques avec ChatGPT notifié en tant qu'auteur. On peut même imaginer que beaucoup de romans générés par ChatGPT ne sont pas notifiés comme tels... Le prix débute à 1 dollar, mais peut monter beaucoup plus haut.

ChatGPT est facile à utiliser. On retrouve même des tutoriels sur des plateformes comme TikTok et Reddit. Il ne suffit que de quelques heures pour générer un ouvrage complet. Recettes de cuisine, guides de voyages, apprentissage sont des sujets qu'il est possible de générer grâce à une intelligence artificielle.

Les auteurs professionnels sont bien évidemment menacés et demandent de la transparence sur ces œuvres générées par IA. Le problème du plagiat est aussi de la partie. ChatGPT utilisant les œuvres déjà existantes, nous pourrons retrouver de grandes ressemblances avec des romans déjà écrits.

Amazon a réagi par la voix d'une de ses porte-parole, Lindsay Hamilton. Elle a ainsi indiqué : "Tous les livres de la boutique doivent respecter nos directives en matière de contenu, notamment en se conformant aux droits de propriété intellectuelle et à toutes les autres lois applicables".

ChatGPT est une innovation qui permet de réaliser beaucoup de choses. Malheureusement, comme pour toute grande innovation, il y a des dérives. Il faudra essayer de trouver des solutions pour contrer ces problèmes.

