À l'occasion de l'événement Amazon Prime Day, Geekom propose des remises allant de 5% à 15% sur plusieurs modèles de mini PC. Si vous hésitiez, c'est probablement le moment de se laisser tenter ! Voici les meilleures offres.

Pour information, tous les mini PC Geekom bénéficient d’une garantie constructeur de 3 ans, et même s'ils sont livrés sous Windows 11, ils restent compatibles Linux.

Passez à Windows 11 avec un Geekom A5 ou A6

Si vous recherchez une machine neuve pour abandonner Windows 10 au profit de Windows 11, le tout sans vous ruiner, vous devriez vous intéresser à deux modèles : Geekom A5 2025 Edition et Geekom A6.

Geekom A5 2025 Edition

Ce mini PC bénéficie de 10% de remise : son prix passe de 329 euros à 296,10 euros. À ce prix, vous avez une machine équipée d'un processeur AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go de RAM (DDR4) et un disque SSD de 512 Go. Elle est équipée du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, d'un port Ethernet 2.5 GbE, de 2 ports HDMI et d'une multitude de ports USB. Vous pouvez consulter notre test pour le découvrir plus en détail.

👉 Cliquez ici pour voir l'offre sur le Geekom A5

Geekom A6

Si vous recherchez une configuration un peu plus musclée, et que vous avez un budget plus confortable, le Geekom A6 pourrait vous intéresser. Ce mini PC bénéficie de 15% de remise : son prix passe de 499 euros à 424,15 euros. Un excellent rapport qualité/prix.

Au sein du boitier en aluminium, vous aurez le droit à un processeur AMD Ryzen 5 6800H, 32 Go de RAM (DDR5) et un disque SSD de 1 To. Pour le reste, ce mini PC dispose du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, d'un port Ethernet 2.5 GbE, de 2 ports HDMI et d'une multitude de ports USB, dont 2 ports USB4 (type-C). Vous pouvez consulter notre test pour le découvrir plus en détail.

👉 Cliquez ici pour voir l'offre sur le Geekom A6

150 euros de remise sur le Geekom GT1 Mega

Actuellement, l'excellent Geekom GT1 Mega bénéficie d'une réduction de 15% sur Amazon.fr, soit un prix qui passe de 999 euros à 849 euros : 150 euros de remise ! Beaucoup plus cher que les modèles évoqués précédemment, il est aussi beaucoup plus puissant.

👉 Cliquez ici pour en savoir plus et accéder à l'offre

Lancé en 2024, le mini PC GT1 Mega intègre une configuration très solide, basée sur un processeur Intel Core Ultra 9-185H (16 Cœurs, 22 Threads) épaulé par 32 Go de RAM en DDR5 et un disque SSD NVMe de 2 To. Cette plateforme récente lui permet de bénéficier de l'iGPU Intel Arc et le NPU Intel AI Boost : intéressant pour les usages liés à l'IA.

Ce boitier est un peu plus volumineux que la majorité des autres modèles de la marque, mais c'est justifié : il a 8 ports USB au total, dont 2 ports USB4 (type-C), mais aussi 2 ports Ethernet 2.5 GbE. Il assure aussi une prise en charge du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4. Retrouvez notre test du Geekom GT1 Mega.

Le stockage peut être étendu en ajoutant un second SSD SATA au format M.2 2242 dans le boîtier, ou bien via une carte microSD. Côté système, ce mini PC est livré avec Windows 11 Pro, mais vous avez la possibilité de le remplacer par l’OS de votre choix, y compris une distribution Linux.

L'offre spéciale sur le Geekom IT15 : 15% de remise

Modèle phare dans le catalogue de Geekom, le mini PC Geekom IT15 incarne l'esprit d'innovation et de performance de la marque ! À l'occasion de l'Amazon Prime Day, ce modèle lancé au premier trimestre 2025 bénéficie de 15% de remise ! Deux versions sont proposées basée sur la 15ème génération de chez Intel :

👉 Geekom IT15 avec un Intel Core Ultra 5 (225H), 32 Go de RAM et 1 To de SSD : 764,15 euros au lieu de 899 euros

👉 Geekom IT15 avec un Intel Core Ultra 9 (285H), 32 Go de RAM et 2 To de SSD : 1 019,15 euros au lieu de 1 199 euros

Les deux versions de l'IT15 sont équipées de composants de dernières générations, comme une puce Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, ou encore l'USB4. Grâce aux 2 ports HDMI et aux ports USB-C, vous pouvez connecter jusqu'à 4 écrans. Sans oublier la puce NPU Intel AI Boot optimisée pour l'IA. Retrouvez notre test complet pour en savoir.

D'autres offres Geekom sont disponibles sur la page Amazon de la marque.

