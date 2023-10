L'événement Amazon Prime Days est de retour du 10 au 11 octobre 2023 ! Pendant ces deux jours, il y aura de nombreuses promotions sur Amazon ! Voici quelques offres qui pourraient vous intéresser en attendant le Black Friday !

Logitech MX Master 2S

La souris sans-fil Logitech MX Master 2S est compatible avec le Bluetooth mais aussi le dongle USB Unifying. Cette souris ergonomique intègre 7 boutons. A l'occasion du Prime Day, son prix passe de 64,99 euros à 47,99 euros !

SSD NVMe - Samsung 990 Pro - 1 To

Garantie 5 ans par Samsung, le disque SSD NVMe Samsung 990 Pro est un modèle très performant. Le fabricant annonce 7450 Mo/s en lecture et 6900 Mo/s en écriture, et se connecte en PCIe 4.0 à votre machine. Ici, c'est la version 1 To qui est proposée à 75,99 euros, ce qui me semble être un très bon prix pour ce modèle !

Si vous préférez un modèle 2 To, moins performant, et au format 2.5 pouces, vous pouvez regarder celui-ci ou alors celui-là si vous recherchez un modèle avec dissipateur.

Switch D-Link DGS-105

Pour s'équiper à la maison, ce switch compact avec 5 ports à 1 Gbit/s et un boitier métallique me semble plutôt intéressant. Son prix aussi : 11,00 euros tout rond.

eufy security : eufyCam 2C Pro

Les caméras de chez Eufy Security sont une valeur sûre, et ce pack, constitué d'une HomeBase de deuxième génération et de 4 caméras est très bien pour démarrer ! Il n'y a pas de frais cachés, car tous les enregistrements sont stockés sur la base. Une seule et même base peut gérer jusqu'à 16 caméras. Le modèle eufyCam 2C Pro est entièrement sans-fil (Wi-Fi + 180 jours d'autonomie sur batterie) et le capteur a une résolution de 2K, ce qui permet d'avoir une belle image.

Le tarif du pack jusqu'à ce soir minuit : 315,85 euros !

eufy security : eufyCam 3C

Les caméras eufyCam 3C font partie des plus performantes de la marque, notamment grâce à leur capteur 4K de 8 mpx. Il s'agit de caméras totalement sans-fil puisqu'elles ont le Wi-Fi et elles intègrent une batterie avec une autonomie de 180 jours. Comme avec le modèle présenté ci-dessus, il n'y a pas de frais cachés : tous les enregistrements sont stockés dans la base appelée HomeBase.

Avec ce modèle, il s'agit de la HomeBase V3 : au-delà d'hériter d'un nouveau design, elle vous permet aussi d'ajouter un disque dur ou un disque SSD (format 2.5 pouces) pour étendre la capacité de stockage interne et elle prend en charge aussi des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des humains, des animaux et des voitures. Ainsi, ces caméras savent faire la différence entre vous et un inconnu.

A l'occasion des Prime Day, le kit avec la HomeBase v3 + 2 caméras eufyCam 3C est proposé à 329,99 euros au lieu de 459,99 euros.

Smartphone OnePlus 10T 5G - 256 Go de stockage

Terminons par le smartphone OnePlus 10T 5G avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage qui est proposé à 399,99 euros. OnePlus est une valeur sûre et c'est clairement un très bon prix pour ce modèle ! On peut citer d'autres caractéristiques : écran FHD+ 6,7" avec un taux de rafraichissement 120 Hz, une puce Snapdragon 8+ Gen 1, et son système à triple caméra 50 mpx.

