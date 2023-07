Ce mercredi 12 juillet 2023, l'événement Amazon Prime Day se poursuit ! Jusqu'à ce soir minuit, les offres vont continuer à être nombreuses sur le site Amazon ! Voici une sélection de quelques offres...

Pensez à consulter cet article pour accéder à d'autres offres repérées hier matin et qui restent valides encore pour aujourd'hui ! A cela, on peut ajouter cette promotion sur la serrure connectée Nuki à l'occasion de l'événement Amazon Prime Day.

💻 Informatique

Apple MacBook Air 2020

Si vous recherchez un MacBook Air avec une puce fabriquée par Apple, c'est peut-être le moment de se laisser tenter ! Même s'il s'agit d'un modèle de 2020, la configuration est plutôt sympathique : Puce M1, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et un écran Retina de 13 pouces ! L'offre du jour : 929 euros !

Intel Core i5-12400F

Le processeur Core i5 est une valeur sûre, et le modèle i5-12400F, assez récent puisqu'il est de la 12ème génération, propose une configuration intéressante : une fréquence de base à 2,5 GHz (et jusqu'à 4,40 GHz), 6 coeurs, 12 threads, 18 Mo de cache. Son prix passe à 147 euros alors qu'il est vendu plus de 170 euros habituellement.

Logitech MX Anywhere 2S

La souris Logitech MX Anywhere 2S, que l'on peut connecter en Bluetooth ou via un dongle USB Unifying, intègre une batterie rechargeable et 7 boutons. Son prix passe à 34.99 euros alors qu'elle est plutôt vendu aux alentours de 45 euros en temps normal.

🏠 Maison intelligente

eufy security, eufyCam 2C Pro

Les caméras de chez Eufy Security sont une valeur sûre, et ce pack, constitué d'une HomeBase de deuxième génération et de 4 caméras est très bien pour démarrer ! Il n'y a pas de frais cachés, car tous les enregistrements sont stockés sur la base. Une seule et même base peut gérer jusqu'à 16 caméras. Le modèle eufyCam 2C Pro est entièrement sans-fil (Wi-Fi + 180 jours d'autonomie sur batterie) et le capteur a une résolution de 2K, ce qui permet d'avoir une belle image.

Le tarif du pack jusqu'à ce soir minuit : 299,99 euros !

Dreame L10s Ultra

Le Dreame L10s Ultra, c'est le robot le plus haut de gamme de chez Dreame ! C'est un excellent modèle, capable à la fois de laver (système basé sur deux serpillières rotatives) et d'aspirer (jusqu'à 5300 Pa) en un seul passage. Sa station de charge intègre aussi d'autres fonctions : vidage automatique des poussières et deux réservoirs d'eau pour laver les serpillières, de façon automatique. Autant vous dire que c'est un appareil autonome.

Jusqu'à ce soir minuit, il est proposé à 767,59 euros sur Amazon ! Habituellement, il est vendu un peu plus de 1 000 euros ! C'est clairement une très belle offre !