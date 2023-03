Siri va enfin devenir un vrai assistant virtuel personnel intelligent. Apple serait actuellement en train de travailler pour que l'assistant coopère mieux avec l'iPhone.

Selon Apple Insider, la société Apple a récemment obtenu un brevet de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) pour une technologie appelée "Intégration de l'assistant numérique avec la téléphonie" (Digital Assistant Integration with Telephony). Cette technologie vise à permettre une utilisation plus fréquente de Siri lors des appels téléphoniques, y compris la possibilité de répondre automatiquement aux appels lorsque l'utilisateur ne peut pas ou ne souhaite pas répondre lui-même.

Bien que Siri soit un assistant personnel pratique pour lancer des minuteries lorsque les mains sont occupées (notamment, quand on cuisine), on peut constater qu'il n'est pas aussi compétent que ses concurrents tels qu'Alexa, Bixby et surtout Google Assistant, et qu'il ne mérite pas son nom d'assistant intelligent. En fait, en termes de fonctionnalités, Siri est l'assistant personnel le moins performant.

Même si l'idée d'Apple est intéressante, la marque à la pomme affirme que "les récentes avancées dans le domaine des assistants intelligents ont considérablement amélioré les interactions entre les humains et les machines". Bonjour ChatGPT :-). Cependant, selon Apple, "le plein potentiel de l'intégration entre les smartphones et les assistants intelligents n'a pas encore été atteint".

Alors, la nouvelle version proposée par Apple permettra aux utilisateurs de donner des ordres à Siri pendant leurs conversations téléphoniques. Cela implique que l'assistant numérique devra être en permanence à l'écoute, ce qui peut préoccuper les utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée. De plus, la société envisage d'autres fonctionnalités pour Siri, comme la possibilité de prendre les appels pour l'utilisateur et de devenir un standard téléphonique (Google avait également présenté une même technologie). Les réponses et les actions de Siri dépendront de l'identité de l'appelant, ce qui serait particulièrement utile pour différencier les appels indésirables des appels importants.

ChatGPT et les IA ont vraiment ouvert de nouvelles portes. Avez-vous hâte de voir la suite ?

