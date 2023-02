Après avoir quitté le réseau social il y a de cela 5 ans, Kevin Systrom et Mike Krieger, les deux fondateurs d'Instagram viennent d'annoncer Artifact.

Artifact est une nouvelle plateforme centrée sur l'actualité, alimentée par l'Intelligence Artificielle, disponible dès maintenant pour le grand public, aussi bien sur les plateformes iOS et Android. Une application en développement depuis plusieurs années. Lors de sa présentation, ils ont décrit l'application comme étant un "fil d'actualité personnalisé utilisant les dernières technologies d'IA".

L'application ressemble à une version de TikTok axée sur le contenu textuel. Son onglet "Titres" offre aux utilisateurs un fil d'actualités organisé par sujet, provenant de grands médias tels que le New York Times, ainsi que de sites moins connus et de blogs. Une fois qu'un utilisateur a choisi une actualité, l'application affiche ensuite des histoires similaires en fonction de ses préférences de lecture.

Kevin Systrom raconte qu’« au fil des années, ce que j’ai vu, c’est qu’à chaque fois que nous utilisons l’apprentissage automatique pour améliorer l’expérience du consommateur, les choses se sont améliorées très rapidement ».

Artifact est alimenté par Transformer, une IA lancée en 2017 par Google. C'est la même technologie que pour GPT-3 qui est utilisée pour ChatGPT.

Un autre onglet permettra d'accéder à un historique des lectures après avoir consulté au moins 10 articles. Un système de pouce vers le bas permettra également d'indiquer que le sujet de l'article ne vous intéresse pas forcément et donc l'algorithme ne vous en proposera plus. Le réseau social possède aussi une fonction de synchronisation des contacts.

Il sera possible d'avoir des abonnements. De cette manière, vous aurez accès aux contenus de ces derniers. Vous pourrez de plus interagir entre utilisateurs via des messages privés. C'est donc un véritable réseau social et non pas seulement un lecteur d'actualité.

J'ai hâte de découvrir Artifact et voir ce qu'il peut apporter. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Source