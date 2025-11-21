I. Présentation

Cet article présente la solution Arx One Backup, éditée par Arx One, une société française qui travaille sur le développement de cet outil depuis plus de 15 ans. Si vous pensez à l'externalisation des sauvegardes et que vous recherchez une solution souveraine, alors vous devriez lire la suite de cet article.

Comme vous le verrez en lisant la suite de cet article, Arx One Backup est une solution de sauvegarde pensée pour être utilisée au sein d'environnements hétérogènes : multi-technologie et multi-plateforme. Surtout, elle est capable de sauvegarder aussi bien des serveurs, des NAS que des postes de travail (y compris des postes nomades).

Arx One a déjà confirmé sa participation à l'événement IT Partners 2026 : l'occasion de rencontrer leur équipe et d'en savoir encore plus sur cette solution.

Cet article contient une communication commerciale pour Arx One.

II. Quelques mots sur Arx One

Arx One est un éditeur français fondé en 2009, dont le cœur de métier est la sauvegarde et la protection des données. La société conçoit et développe sa propre suite logicielle, baptisée Arx One Backup, avec un positionnement souverain : l’édition du logiciel, l’hébergement et le déploiement de la solution sont réalisés en France.

Cette solution de sauvegarde s’adresse exclusivement aux professionnels et elle est distribuée à travers un réseau de partenaires, qui eux-mêmes commercialisent la solution au sein d'offres packagées.

Arx One Backup se présente comme une solution unifiée : un seul produit est capable de piloter des agents de sauvegarde sur différents environnements et technologies. Arx One Backup supporte les systèmes les plus populaires : Windows, macOS, Linux, Hyper-V, Proxmox VE, les NAS Synology et QNAP, ainsi que la sauvegarde d’applications et services comme SQL Server, HFSQL ou encore Microsoft 365 (Exchange, OneDrive, SharePoint et les fichiers Teams via SharePoint).

Côté sécurité, je tiens à partager avec vous deux informations importantes :

Les sauvegardes sont transmises entre l'agent et le serveur de façon sécurisée avec du chiffrement de bout en bout .

sont transmises entre l'agent et le serveur de façon sécurisée avec du . Les sauvegardes sont immuables, selon le principe WORM (Write Once Read Many) : il est impossible, même en tant qu'administrateur, de supprimer les données sauvegardées en dehors de leur période de rétention.

Sur le plan de la conformité, la solution Arx One Backup dispose de deux certifications reconnues : HDS (Hébergeur des données de santé) et ISO 27001.

Aperçu du site web d'Arx One

III. Découverte de la solution Arx One Backup

En lisant la suite de cet article, vous aurez un bel aperçu de la solution Arx One Backup et de son fonctionnement. Je ne fournirai aucun prix dans cet article pour une raison simple : il est fixé par les revendeurs et peut donc varier d'un partenaire à un autre, notamment car la marge est variable mais aussi les prestations de service associées. Néanmoins, la logique tarifaire est simple : vous payez selon l'espace de stockage consommé, peu importe le nombre d'agents, et il n'y a pas de frais de sortie.

A. Les composants clés

Arx One Backup repose sur une architecture logicielle composée de trois composants clés : le serveur de stockage, les consoles de gestion et les agents de sauvegarde. Le composant serveur peut se trouver dans les centres de données d'Arx One ou sur votre infrastructure on-premise, en fonction de vos besoins et du scénario de déploiement.

L'administration, quant à elle, repose sur l'utilisation de deux consoles. Une console sous la forme d'un client lourd, qu'il est nécessaire d'installer sur une machine, et une console web directement prête à l'emploi (portail SaaS), plus moderne, destinée à remplacer la console historique.

Note : la console Cloud est encore en cours de développement. De ce fait, elle ne dispose pas de toutes les fonctionnalités disponibles à partir de la console Arx One Backup classique.

La console, qu'elle soit locale ou Cloud, est rattachée à votre compte client. Elle est ensuite liée aux agents que vous allez déployer sur vos machines et vos équipements afin d'en réaliser la sauvegarde. Arx One Backup adopte l'approche suivante : chaque compte de sauvegarde est lié à un seul agent qui est lui-même rattaché à une seule machine. Autrement dit, chaque équipement à sauvegarder doit, en principe, utiliser un nom de compte et un mot de passe différent.

En résumé : le serveur gère le stockage des données et l’authentification des agents, tandis que les agents collectent et traitent les données à sauvegarder sur les machines ciblées, et la console fournit un point centralisé d'administration et de supervision.

B. Le déploiement de la solution

Commençons par évoquer un point essentiel : l'emplacement des sauvegardes. En réalité, deux modes de déploiement sont proposés par Arx One :

La sauvegarde centralisée on-premise où l’infrastructure de stockage est gérée par l’entreprise (ou par un partenaire)

où l’infrastructure de stockage est gérée par l’entreprise (ou par un partenaire) La sauvegarde externalisée Cloud, avec un hébergement chez Arx One, dans des datacenters français, géo-redondants notamment à Nantes et Lyon

Le respect des normes HDS et ISO 27001 est un signal positif et rassurant, à l'heure où nous recherchons davantage des fournisseurs souverains.

Ensuite, pour le déploiement des agents de sauvegarde, le fonctionnement se déroule de manière assez classique. Un agent est installé sur chaque machine (physique, virtuelle, NAS…), qu’il s’agisse de Windows, Linux, macOS, NAS Synology ou QNAP. Cet agent est rattaché à un compte unique, de façon à ce qu'un compte = un agent = une machine, comme je l'évoquais précédemment. À partir de là, le client authentifié sera visible dans la console Arx One Backup.

Par exemple, si vous souhaitez sauvegarder les machines virtuelles d'un Hyper-V, vous devez installer l'agent Arx One sur l'Hyper-V et vous authentifier avec un nom de compte et un mot de passe qui lui sont uniques. Ce même agent aura ensuite la capacité à sauvegarder l'hôte Hyper-V en lui-même et toutes ses machines virtuelles.

C. La configuration des sauvegardes

L'interface d'administration donne accès aux fonctions habituelles mais indispensables lorsqu'il est question de définir une stratégie de sauvegarde. Vous avez la main pour :

Sélectionner les éléments à sauvegarder de façon granulaire (une machine virtuelle, un état du système, un dossier, un fichier, etc.),

(une machine virtuelle, un état du système, un dossier, un fichier, etc.), Définir sur quelles plages horaires les sauvegardes peuvent être réalisées, avec une heure de début et une heure de fin.

les sauvegardes peuvent être réalisées, avec une heure de début et une heure de fin. Déterminer la stratégie de rétention , c'est-à-dire pendant combien de temps les versions de fichiers sont à conserver (rotation des versions avec gestion des quotas).

, c'est-à-dire pendant combien de temps sont à conserver (rotation des versions avec gestion des quotas). Créer des jeux de sélection pour déterminer des groupes d'éléments à sauvegarder selon une planification distincte. Par exemple, vous pouvez créer un jeu de sélection pour sauvegarder vos bases de données 3 fois par jour et un jeu de sélection pour sauvegarder les machines virtuelles 1 fois par jour. Ce mécanisme est intéressant en terme de flexibilité.

L'emplacement des sauvegardes est prédéfini par la méthode de déploiement : les serveurs de Arx One, afin d'obtenir des sauvegardes externalisées en France, ou votre serveur local.

Chaque agent peut avoir une configuration définie manuellement ou être rattaché à une stratégie. Cette fonctionnalité est surtout intéressante si vous avez de nombreux agents, par exemple 10 serveurs Hyper-V ou 50 postes de travail qui doivent hériter de la même stratégie de sauvegarde.

Le moteur de définition d'une stratégie est à la fois "effrayant" et puissant : la stratégie doit être rédigée avec des lignes de code correspondant à des paramètres, ce qui est assez inhabituel dans un logiciel de sauvegarde. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle apporte beaucoup de souplesse pour créer des stratégies finement. À ce petit jeu, la documentation Arx One est d'une aide précieuse pour créer ses modèles, même si on peut aussi s'aider en affichant la configuration d'un agent (que l'on peut copier-coller partiellement dans une stratégie). Au-delà de la rétention, la stratégie peut s'appliquer à d'autres aspects comme les quotas et les rapports.

Note : les données sont chiffrées à la source, puis transférées via des connexions sécurisées vers les serveurs de stockage. La solution Arx One Backup s'appuie donc sur du chiffrement de bout en bout.

D. La restauration des données

La restauration se déclenche directement à partir de la console de gestion. La restauration est granulaire puisqu'il est possible de restaurer des fichiers, des dossiers, un état système ou une machine virtuelle complète. Dans le contexte d'un poste de travail, vous pouvez restaurer le système Windows à l'aide d'une image créée par Arx One Backup.

Depuis la console, vous pouvez explorer et afficher les différentes versions d'un élément, au travers d'une vue unifiée mettant en évidence les éléments ajoutés ou supprimés dans le temps.

Note : vous pouvez restaurer un fichier situé dans un disque dur virtuel VHDX (machine virtuelle Hyper-V). Vous pouvez aussi restaurer un disque dans son intégralité.

E. Les autres fonctionnalités

Pour terminer, je souhaitais mettre en avant d'autres fonctionnalités proposées par Arx One Backup :

Les rapports de sauvegarde peuvent être envoyés par e-mail auprès du service informatique, tout en étant agrégés : un rapport pour plusieurs agents.

peuvent être envoyés par e-mail auprès du service informatique, tout en étant agrégés : un rapport pour plusieurs agents. Les utilisateurs peuvent restaurer eux-mêmes un fichier sur leur poste de travail en se connectant à l'interface d'Arx One Backup avec un compte disposant de permissions limitées. Cela se rapproche d'un mode self-service .

peuvent sur leur poste de travail en se connectant à l'interface d'Arx One Backup avec un compte disposant de permissions limitées. Cela se rapproche d'un . Les applications externes peuvent s'interfacer avec Arx One Backup grâce à la création de jetons d'authentification (jetons d'API). C'est un point de terminaison également utile pour déployer en masse l'agent Arx One sur de nombreux postes de travail et automatiser leur inscription.

peuvent s'interfacer avec Arx One Backup grâce à la création de (jetons d'API). C'est un point de terminaison également utile pour sur de nombreux postes de travail et automatiser leur inscription. Le mode Continuous Data Protection (CDP) est pris en charge et il est adapté pour la sauvegarde des fichiers stockés sur les NAS ou les postes de travail : dès qu'un fichier est modifié, le changement est détecté et la nouvelle version est sauvegardée immédiatement.

IV. Conclusion

Au-delà d'être une solution française, Arx One Backup se présente comme un outil de sauvegarde polyvalent où la sécurité des données est prise au sérieux. Suite à la lecture de cet article, vous avez un bon aperçu de cette solution et de ses capacités fonctionnelles. Arx One Backup peut être utilisé en tant que solution de sauvegarde principale ou en complément d'une autre solution de sauvegarde, notamment pour répondre au besoin d'externalisation des sauvegardes. Si vous adoptez une stratégie de sauvegarde 3-2-1 ou 3-2-1-1-0, cela devrait vous parler.

À l'occasion de prochains tutoriels, nous pourrions vous montrer comment utiliser cette solution dans des scénarios spécifiques : sauvegarde d'un hyperviseur (Hyper-V ou Proxmox VE, par exemple), sauvegarde des postes de travail ou encore la sauvegarde d'un NAS.

👉 Une offre commerciale pour la fin de l'année 2025

Arx One profite de cette fin d'année et de cette collaboration avec IT-Connect pour lancer une offre spéciale : pour tout nouveau projet de sauvegarde signé d’ici la fin de l’année, la sauvegarde est entièrement gratuite en novembre et décembre, avec une facturation qui ne commence qu’en janvier.

Pour plus de renseignements, contactez Arx One.