ASML, le géant néerlandais des semi-conducteurs, s'apprête à devenir l'actionnaire majoritaire de Mistral AI, la pépite française de l'IA. Sa valorisation pourrait alors atteindre 14 milliards de dollars. Cette alliance scelle avant tout une collaboration européenne dans le domaine de l'IA.

Un nouvel actionnaire majoritaire pour Mistral AI

D'un côté, Mistral AI, la start-up française, déjà reconnue pour ses modèles d'IA et son assistant conversationnel "Le Chat", une alternative à l'américain ChatGPT. De l'autre, ASML, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la fabrication de machines de lithographie utilisées pour produire des puces électroniques, essentielles à l’industrie des semi-conducteurs. Ces machines jouent un rôle clé dans la fabrication des bijoux technologiques que nous utilisons au quotidien...

Aujourd'hui, nous apprenons que ASML s'apprête à investir 1,3 milliard d'euros dans Mistral AI. Cette somme n'est pas anodine par son montant, mais également par son impact : ASML obtiendrait alors une place au conseil d'administration de l'entreprise française, en devenant actionnaire majoritaire.

La valorisation de Mistral AI, qui atteignait 6 milliards de dollars en juin 2024, pourrait plus que doubler pour atteindre les 14 milliards de dollars. Ce montant propulserait la jeune entreprise française au rang de licorne la plus valorisée d'Europe dans le secteur de l'IA.

Pour Mistral AI, ce partenariat est une reconnaissance de son expertise et une opportunité d'acquérir une réelle crédibilité pour faire face aux géants américains et chinois : OpenAI, Microsoft, Google, DeepSeek, etc.

Grâce à cet investissement, ASML pourra utiliser les modèles d'IA de Mistral pour optimiser la conception et la production de ses machines. De son côté, Mistral s'offre l'appui d'un allié industriel de poids, avec une présence à l'internationale.

Mistral AI reste européen : la bonne nouvelle

Regardons cette alliance d'un bon œil et de façon positive : elle confirme que Mistral AI ne cède pas aux sirènes des géants non-européens (américains/chinois), mais choisit de consolider ses partenariats au sein du continent. Avec ASML à ses côtés, Mistral AI pourrait s'imposer comme une solution souveraine à l'échelle européenne.

Qu'en pensez-vous ?

Source