Au sein d’une future version majeure, Windows 11 pourrait bénéficier du système de fichiers ReFS : une nouveauté intéressante pour ce système d’exploitation destinés aux postes de travail.

Lorsque l’on installe Windows 11 (ou Windows 10), le système est installé sur un volume formaté avec le système de fichiers NTFS. C’est le cas depuis de nombreuses versions de Windows. Toutefois, cela pourrait changer pour Windows 11 puisque, dernièrement, la firme de Redmond a mis en ligne la build 25281 (preview) et celle-ci permet d’utiliser le système de fichiers ReFS à la place de NTFS pour le volume système.

Microsoft n’a pas documenté cette possibilité et ne l’a pas précisé dans la liste des changements, mais des petits malins sont parvenus à obtenir cette information et à trouver comment activer la fonctionnalité. D'ailleurs, cette information a circulée sur Twitter via les comptes @XenoPanther et @PhantomOfEarth.

Bien que le système de fichiers NTFS soit beaucoup plus populaire, ReFS n’est pas nouveau puisqu’il existe depuis l’époque de Windows 8 et Windows Server 2012. Il s’agit d’un système de fichiers dont Microsoft est propriétaire et qui est déjà utilisé sur les serveurs dans certains cas. Par exemple, sur un serveur de messagerie Exchange dans le but de stocker la base de données (qui contient les boîtes aux lettres, notamment).

En comparaison de NTFS, le système de fichiers ReFS (pour Resilient File System) se veut plus moderne et apporte des fonctions supplémentaires pour améliorer l’intégrité des données, la disponibilité et la scalabilité. Par exemple, on peut citer la fonction "Block Clone" qui permet de réduire les entrées/sorties et d'augmenter les performances.

Sur le site de Microsoft, on peut trouver la liste des fonctions exclusives à ReFS en comparaison de NTFS :

Activer la prise en charge ReFS sur Windows 11

Pour être plus précis et activer cette possibilité, cela nécessite d’utiliser ViveTool (disponible gratuitement sur GitHub). Ensuite, il faut exécuter la commande suivante en tant qu'administrateur :

c:\vivetool\vivetool /enable /id 42189933

Cela va permettre, en lançant l'ISO d'installation de Windows 11, d'avoir la possibilité d'utiliser ReFS !

Reste à savoir quand le support de ReFS sera ajouté à une version stable de Windows 11 (pour le système), et quelles sont les éditions qui pourront en profiter ? Seulement les éditions Enterprise et Éducation, ou également les éditions Pro et Famille ? La question reste en suspend pour le moment. Attendons d’en savoir plus sur les travaux de Microsoft à ce sujet.

