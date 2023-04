Microsoft a mis en ligne une nouvelle fonction basée sur l'intelligence artificielle : la possibilité de générer des images à partir d'un simple texte. Cette nouveauté s'appuie sur l'IA générative Dall-E au sein de Microsoft Edge.

La firme de Redmond continue de booster son moteur de recherche Bing et son navigateur Microsoft Edge. Alors que le chatbot de Bing est accessible via un onglet "Chat" sur l'interface de recherche de Bing, et qu'il commence à pointer le bout de son nez dans les résultats de recherche, Microsoft est en cours de déploiement de la fonction Bing Image Creator.

Pour générer des images à la volée, Bing Image Creator s'appuie sur Dall-E, un modèle d'intelligence artificielle générative spécialisée dans la génération d'images. Il suffit de décrire en quelques mots l'image que l'on souhaite obtenir, et l'IA va générer un résultat.

En principe, Bing Image Creator est accessible à tout le monde à partir de la barre latérale de Microsoft Edge. L'icône prend la forme d'une image avec un pinceau, et il n'est pas visible par défaut. Pour l'activer, il faut cliquer sur le "+" dans la barre latérale d'Edge et activer cette application. Personnellement, je ne vois pas encore cette icône. Ensuite, il suffit d'écrire quelque chose dans le prompt pour que l'IA génère plusieurs images correspondantes à la description.

Microsoft a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, ce n'est donc pas étonnant que l'IA générative soit de plus en plus présente dans les produits et services Microsoft. GPT-4 et Dall-E sont deux "produits" d'OpenAI pleinement exploité par Microsoft.

Au-delà des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, Microsoft ajoute de plus en plus d'outils à son navigateur Edge. Par exemple, on peut citer la possibilité d'éditer des images trouvées sur Internet à partir du navigateur avant de procéder à l'enregistrement sur le disque dur. Il y a aussi la possibilité de partager des fichiers via Microsoft Edge. Tout cela est décrit sur cette page.

Pour voir Bing Image Creator en action, vous pouvez regarder cette vidéo officielle :