Bitwarden Lite, c'est le nouveau nom de la version self-hosted du gestionnaire de mots de passe Bitwarden, qui abandonne le nom Bitwarden Unified. La raison ? La sortie du programme bêta et la publication d'une première version stable.

Si vous appréciez le gestionnaire de mots de passe Bitwarden, vous avez plusieurs options pour en profiter :

La version SaaS (Cloud) proposée directement par Bitwarden,

Le projet communautaire Vaultwarden, qui est un serveur Bitwarden non officiel que vous pouvez auto-héberger,

La version Bitwarden Lite, qui est une version officielle destinée à l'auto-hébergement.

Cette dernière option est officiellement proposée par Bitwarden au travers d'une version stable, compatible avec Linux et Windows, via Docker (y compris pour une installation hors-ligne sur un environnement air-gapped). Bitwarden annonce aussi une compatibilité avec Kubernetes (Helm). L'installation est décrite dans la documentation.

Que ce soit à titre personnel ou professionnel, l'auto-hébergement de cette solution permet d'avoir un contrôle complet sur ses données, l'infrastructure et la sécurité.

"Le déploiement Lite offre une structure Docker simplifiée avec tous les services fonctionnant dans un seul conteneur Docker.", peut-on lire sur le site officiel. D'ailleurs, l'image Docker de cette version a un nom bien spécifique (donc attention si vous utilisez la version Unified) : ghcr.io/bitwarden/lite .

L'appellation Lite fait référence à ce côté communautaire et à la légèreté du déploiement. Vous avez tout de même le choix de la solution pour la base de données, entre Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL et SQLite (des variables spécifiques sont à préciser en fonction de votre choix). D'ailleurs, c'est une particularité de la version Lite de supporter différents moteurs de base de données, car le déploiement standard impose MS SQL.

Quelle est la configuration minimale pour Bitwarden Lite ?

Comme je l'évoquais précédemment, le déploiement de Bitwarden Lite repose sur Docker, à minima la version 26. La documentation officielle indique aussi les prérequis suivants :

RAM : au moins de 200 Mo

Stockage : au moins 1 Go

Il s'agit d'une configuration minimale qui doit être révisée selon le nombre d'utilisateurs de l'instance Bitwarden Lite. Un déploiement sur un NAS ou un Raspberry Pi, y compris avec une architecture ARM, est tout à fait possible.

Source