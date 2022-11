Black Friday 2022 : les eBooks IT-Connect à prix réduits !

Puisque c'est le Black Friday, je me suis dit que ce serait cool de jouer le jeu et de vous proposer mes deux livres numériques (eBooks) à prix réduit ! Pour 4 ou 5 euros, vous pouvez acquérir un livre numérique rédigé par mes soins et soutenir le projet IT-Connect !

⭐ eBook "Active Directory : l'administrer avec PowerShell"

Ce livre numérique s'adresse aux personnes qui souhaitent à prendre à installer, configurer et administrer l'Active Directory à l'aide de commandes et de scripts PowerShell. Vous apprendrez à installer une forêt Active Directory avec PowerShell, mais aussi à récupérer des informations sur les utilisateurs et les ordinateurs, et à créer des utilisateurs en masse à partir d'un fichier CSV. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir !

Le tarif habituel de cet ebook est de 8,99 € mais à l'occasion du Black Friday, le prix passe à 4,99 € !

Voici quelques boutiques où vous pouvez acheter cet ebook :

⭐ eBook "WSUS - Gestion des mises à jour en entreprise"

Ce livre numérique s'intéresse à la gestion des mises à jour en entreprise et plus particulièrement à l'installation et la configuration d'un serveur WSUS, le service de gestion des mises à jour intégrées à Windows Server. Il s'agit d'une solution gratuite, et accessible à tout le monde, à condition d'avoir une licence Windows Server. Au-delà de l'installation et la configuration initiale, j'évoque également la sécurisation des flux et la maintenance du serveur de mises à jour en lui-même.

Le tarif habituel de cet ebook est de 6,99 € mais à l'occasion du Black Friday, le prix passe à 3,99 € !

Voici quelques boutiques où vous pouvez acheter cet ebook :

À partir du mardi 29 novembre, les prix habituels seront remis en place. Merci à toutes les personnes qui feront l'effort de nous soutenir (et à toutes celles qui l'ont déjà fait) !