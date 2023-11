La Black Friday Week est lancée ! Voici notre sélection de bons plans pour la marque Eufy Security de chez Anker ! Certains produits sont remisés à plus de 40% !

Pour rappel, Anker est une marque qui propose des accessoires informatiques et du matériel pour l'univers de la "charge", tandis que sa marque Eufy propose du matériel pour la sécurité et la domotique. Sans oublier sa marque Soundcore dédiée à l'audio et sa marque Nebula dédiée à la partie vidéo avec une gamme de vidéoprojecteurs portables. Dans ce premier article, nous allons faire un focus sur les offres Eufy Security !

Toutefois, vous pouvez retrouver toutes les offres en suivant les liens ci-dessous :

Désormais, découvrez notre sélection !

Eufy Security - eufyCam 2C Base + 2 caméras

Pour vous équiper en caméras sans vous ruiner, le kit eufyCam 2C constitué d'une HomeBase et de deux caméras est un bon choix. Surtout, chez Eufy Security il n'y a pas de frais mensuels : les enregistrements vidéos sont stockés sur la mémoire interne de la HomeBase (ou directement sur la mémoire interne de la caméra, pour les modèles autonomes).

Disponible sur le marché depuis plusieurs années, la caméra eufyCam 2C (Full HD) reste une valeur sûre. C'est un modèle entièrement sans-fil qui intègre le Wi-Fi et une batterie assurant 6 mois d'autonomie. Ici, c'est un kit de démarrage avec deux caméras mais vous pouvez en ajouter d'autres, et pas forcément du même modèle. Pour en savoir plus sur ce kit, consultez notre test :

⭐ L'offre du Black Friday : 119,99 € au lieu de 199,99 € soit 40% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

Eufy Security - eufyCam 2C Pro Base + 2 caméras

Dans le même esprit que le kit présenté ci-dessus sauf qu'il s'agit d'un modèle de caméras plus performant : eufyCam 2C Pro. Ce modèle a un capteur vidéo avec une résolution 2K à la place du Full HD, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Sinon, l'autonomie reste la même et les fonctionnalités également. Pour une plus grande autonomie, orientez-vous vers le modèle eufyCam 2 Pro.

⭐ L'offre du Black Friday : 159,99€ au lieu de 279,99 € soit plus de 42% de remise

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

Eufy Security - eufyCam S330 : base + 2 caméras

Il s'agit de la dernière génération d'eufyCam accompagnée par une HomeBase (version 3). Ici, nous sommes sur un modèle de caméras avec un capteur vidéo 4K et totalement autonome : du Wi-Fi et une autonomie de la batterie illimitée grâce au panneau solaire intégré à la caméra. Là encore, le stockage des enregistrements vidéo se fait sur la HomeBase 3 : elle intègre une mémoire interne que l'on peut augmenter en ajoutant un disque SSD (ou disque dur) 2.5 pouces au boitier. Cette génération bénéficie également de l'IA pour détecter les humains, les animaux et les véhicules, tout en effectuant la reconnaissance des visages (elle peut vous différencier des inconnus). Pour une installation avec une alimentation filaire, regardez plutôt le modèle eufyCam E330 (avec NVR).

Pour en savoir plus, lisez notre test :

⭐ L'offre du Black Friday : 389,00 € au lieu de 549,99 € soit 29% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

Eufy Security - Wall Light Cam S100

J'adore cette caméra : elle est élégante et elle est capable d'éclairer votre extérieur en plus de le surveiller grâce à son capteur vidéo grand-angle. C'est un appareil tout-en-un très complet : capteur vidéo 2K, éclairage 1200 lumens avec le choix de la couleur (1 million de couleurs), vision nocturne, activation de la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, etc. Bien qu'elle soit Wi-Fi, pour fonctionner elle doit être reliée au secteur par un câble électrique. Cette caméra peut être autonome ou s'associer avec la HomeBase si vous avez une installation Eufy Security complète. Dans tous les cas, il n'y a pas de frais mensuel à prévoir.

Pour en savoir plus, lisez notre test :

⭐ L'offre du Black Friday : 119,00 € au lieu de 159,99 € soit 25% de remise

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

Eufy Security - Wall Light Cam S120

Dans le même esprit que le modèle présenté ci-dessus, la caméra S120 prend la forme d'une applique murale tout-en-un : elle surveille votre extérieur avec son capteur vidéo 2K en plus de l'éclairer. Ici, pas besoin de tirer un câble électrique pour alimenter la caméra puisqu'elle est autonome : elle est dotée du Wi-Fi, ainsi que d'une batterie et d'un panneau solaire. La luminosité de son éclairage doux, d'une puissance de 300 lumens, peut-être ajustée. Pour en savoir plus, lisez notre test :

⭐ L'offre du Black Friday : 89,99 € au lieu de 129,99 € soit 30% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

Eufy Security - Indoor Cam S350

La caméra d'intérieur S350 est l'un des tout nouveaux modèles de chez Eufy Security. Ce modèle présente l'avantage d'avoir un système avec deux capteurs vidéos, dont un capteur 4K : c'est en quelque sorte un modèle à double caméra. Ceci permet d'avoir un très grand angle ! En plus, c'est une caméra PTZ c'est-à-dire qu'elle est motorisée, ce qui lui permet de suivre les mouvements grâce à la rotation sur 360°.

⭐ L'offre du Black Friday : 89,99€ au lieu de 129,99 € soit 30% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

Eufy Security - Cam S340

Dans le même esprit que le modèle précédent, celui estampillé S340 est destiné à un usage extérieur ! Cette caméra est autonome en énergie grâce à son panneau solaire et sa connectivité Wi-Fi. Elle intègre un objectif grand angle (3K) et un téléobjectif (2K) permettant d'avoir un zoom hybride X8. Grâce à ces deux capteurs vidéos et sa motorisation, elle peut assure une surveillance à 360°.

⭐ L'offre du Black Friday : 139,99€ au lieu de 199,99 € soit 30% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

Eufy Security - SmartTrack Link

Chez Eufy Security, le SmartTrack Link et son copain le SmartTrack Card sont des traqueurs Bluetooth que vous pouvez accrocher à des objets divers et variés : porte-clés, portefeuille, sac, etc... Ces modèles sont compatibles Android et iOS (iPhone). Sur iPhone, l'avantage c'est que vous pouvez bénéficier de la puissance de la fonction "Localiser" pour géolocaliser votre traqueur, et donc votre appareil. Pour en savoir plus, lisez notre test :

Il est vendu à l'unité, en pack de 2 ou en pack de 4. A chaque fois, il y a une remise.

⭐ L'offre du Black Friday : 29,99 € au lieu de 49,99 € le pack de 2 SmartTrack Link, soit 40% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

