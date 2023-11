À l'occasion du Black Friday 2023, la célèbre marque d'accessoires informatique UGREEN propose des remises intéressantes sur ses accessoires. Voici notre sélection des meilleures offres !

Toutes les offres présentées dans cet article sont valides jusqu'au 27 novembre 2023, dans la limite des stocks disponibles.

Par ailleurs, pensez à consulter notre section "Bons plans" pour découvrir les autres offres de ce Black Friday 2023.

UGREEN - Nexode Chargeur USB-C - 30 Watts

Ce chargeur USB-C de chez UGREEN est à la fois compact et performant grâce à la technologie GaN et son port USB-C capable de délivrer jusqu'à 30 watts. Il peut servir à recharger un smartphone, une tablette et même certains ordinateurs.

⭐ L'offre du Black Friday : 12,98 € au lieu de 19,99 € soit 35% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

UGREEN - Nexode Chargeur USB-C - 65 Watts

Dans sa gamme de chargeurs, UGREEN propose d'autres modèles dont celui-ci équipé de 2 ports USB-C et d'un port USB-A. Capable de délivrer 65 Watts, il prend en charge les technologies de recharge rapides les plus populaires, ainsi que d'autres technologies pour optimiser la charge et la répartition de la puissance sur les différents appareils connectés : QuickCharge 4, PowerDelivery 3.0, Power Delivery PPS, etc.

⭐ L'offre du Black Friday : 32,49 € au lieu de 49,99 € soit 35% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

UGREEN - Boitier pour SSD NVMe

UGREEN propose une réduction sur son boitier externe en métal prêt à accueillir un SSD NVMe (format M.2). Ce boitier est compatible USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) et il est accompagné avec deux câbles : USB-C / USB-C et USB-A / USB-C.

⭐ L'offre du Black Friday : 19,59 € au lieu de 27,99 € soit 30% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

UGREEN - Batterie externe de 25 000 mAh

UGREEN propose une batterie externe avec une capacité énorme : 25 000 mAh ! Au-delà de cette capacité importante, ce qui est intéressant, c'est la présence de 2 ports USB-C ainsi que d'un port USB-A, ce qui permet de recharger plusieurs appareils en même temps. L'un des ports USB-C est capable de délivrer 140 Watts : de quoi recharger des smartphones, des tablettes et des ordinateurs (un MacBook Pro, par exemple). Un écran digital présent sur la batterie externe indique l'autonomie restante.

⭐ L'offre du Black Friday : 89,99 € au lieu de 149,99 € soit 40% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

UGREEN - Revodok Hub USB 5-en-1

UGREEN propose une réduction sur un HUB USB 5-en-1 ! Ce hub est équipé de plusieurs ports : USB-C (100 Watts), USB-A 3.0, USB-A 2.0 (x2) et HDMI. Le port HDMI est compatible avec les affichages jusqu'au Full HD (120 Hz) et 4K (30Hz).

⭐ L'offre du Black Friday : 14,99 € au lieu de 19,99 € soit 25% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

UGREEN - Revodok Hub USB 6-en-1

Un autre modèle de HUB USB est proposé par UGREEN. Cette fois-ci, c'est un modèle 6-en-1 qui présente l'avantage d'intégrer un port Ethernet (1 Gbps), en plus d'un port HDMI, d'un port USB-C (PowerDelivery 100 watts, avec 85 watts délivrés) et de 3 ports USB-A 3.0.

⭐ L'offre du Black Friday : 28,49 € au lieu de 39,99 € soit 29% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :

UGREEN - Câble USB-C

Très soigné esthétiquement, les câbles USB-C UGREEN sont également en promotion : ce qui peut s'avérer intéressant pour accompagner les différents accessoires évoqués ci-dessus, ou un autre appareil, car il s'agit de câble USB-C universel. Il y a deux coloris disponibles (noir et bleu) et plusieurs longueurs (dont 1 mètre et 2 mètres).

⭐ L'offre du Black Friday : 8,79 € au lieu de 10,99 € soit 20% de réduction

➡️ Pour en profiter, suivez le lien ci-dessous :