Black Friday 2025 chez KTC : des écrans gaming à prix réduits

À l'occasion du Black Friday 2025, la marque KTC propose des remises sur plusieurs écrans de PC, y compris des écrans gaming : voici les promotions disponibles.

Pour rappel, la marque KTC (Key To Combat) de l'entreprise Shenzhen KTC Technology Co est spécialisée dans les écrans gaming ! Même si vous ne connaissez pas cette marque directement, vous connaissez ses partenaires puisqu'il s'agit de Samsung, LG, etc... Vous pouvez en savoir plus sur cette marque en consultant nos tests KTC sur IT-Connect.

Les offres présentées dans cet article sont valides jusqu'au 3 décembre 2025, dans la limite des stocks disponibles. Certaines offres sont sur Amazon, d'autres sur AliExpress.

KTC H27E6 : un écran 27 pouces 2K

Le modèle H27E6 de chez KTC est un écran 2K de 27 pouces, avec une résolution de 2560 x 1140p et un temps de réponse de 1 ms. L'écran est réglable dans plusieurs positions : hauteur, inclinaison, rotation, et il est compatible VESA. Vous pouvez retrouver notre test complet sur cette page : d'ailleurs, j'utilise cet écran au quotidien.

Taille de l'écran : 27 pouces (Fast IPS)

Résolution de l'image : 2K (2560 x 1440p)

Ratio de l'image : 16:9

Temps de réponse : 1 ms (gris à gris)

Taux de rafraichissement : 300 Hz

Gestion des couleurs : 144% sRGB, profondeur 8 bit

Luminosité : 450 cd/m²

Contraste : 1000:1

Angle de vue : 178°

Autres : HDR400, AMD FreeSync, G-Sync, protection contre les lumières bleues

Connectique : 2 x HDMI 2.1 / 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x prise casque / 1 x port USB (firmware)

Garantie : 12 mois pour la dalle, 3 mois pour le pied de l'écran

Pour le Black Friday 2025, son tarif passe à 237,49 euros grâce au code promo CONBFE60 à saisir dans votre panier.

KTC H27T6 : un écran 2K à moins de 170 euros

L'écran KTC H27T6 est un peu moins complet que le modèle précédent, mais il est aussi moins coûteux. Sa dalle Fast IPS de 27 pouces peut afficher une image 2K (2560 x 1440p), avec un taux de rafraîchissement de 210 Hz et une latence de 1 ms gris à gris. L'écran est réglable dans plusieurs positions : hauteur, inclinaison, rotation.

Voici quelques précisions supplémentaires :

Compatible HDR400, G-Sync et FreeSync

Double haut-parleurs intégrés

Gamme de couleurs : 131% sRGB

Contraste : 400:1

Connectique : 2 x HDMI 2.0 + 2 x DisplayPort 1.4 + 1 sortie audio

Pour le Black Friday 2025, son tarif passe à 161,49 euros avec le code CONBFT60 à saisir dans votre panier.

KTC H27T27 : un écran 27 pouces à moins de 80 euros

L'écran KTC H27T7 est plus basique et proposé à un tarif attractif : moins de 80 euros. À ce prix, vous avez le droit à une dalle IPS de 27 pouces capable d'afficher une image en 2K. Le taux de rafraichissement est de 100 Hz et il y a une compatibilité HDR10. L'écran est inclinable légèrement, mais il n'est pas possible de l'ajuster différemment.

Quelques informations supplémentaires à son sujet :

Compatible HDR10, FreeSync

Gamme de couleurs : 99% sRGB

Luminosité : 300 cd/m2

Contraste : 1300:1

Connectique : 2 x HDMI 2.0 + 1 x DisplayPort 1.4 + 1 sortie audio

Pour le Black Friday 2025, l'écran KTC H27T27 est proposé à 79,83 euros grâce au coupon BFFR15 (quantité limitée) à saisir dans votre panier. L'écran est expédié depuis l'Allemagne.

Profitez du Black Friday et n'hésitez pas à commenter les articles "Bons Plans" pour partager les offres que vous jugez intéressantes.

Cet article contient des liens avec notre identifiant d'affilié Amazon.