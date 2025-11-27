En cette veille de Black Friday, découvrez ci-dessous notre sélection des bons plans pour vous équiper au meilleur prix ! Au programme : des ordinateurs et des accessoires pour peaufiner votre setup.

Pour rappel, d'autres offres ont été présentées dans l'article bon plan 100% informatique.

Geekom A6

Le mini PC Geekom A6 est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 6800, de 32 Go de RAM en DDR5, d'un SSD NVMe 1 To et du Wi-Fi 6E. Son boitier soigné en aluminium est vraiment qualitatif. Retrouvez notre test du Geekom A6 pour en savoir plus.

L'offre Black Friday : 5% de remise, comme sur les autres modèles Geekom, soit un prix final de 474,04 euros au lieu de 499,00 euros.

Logitech MX Vertical

La souris verticale est, à mon sens, un accessoire indispensable pour éviter certaines douleurs. La bonne nouvelle, c'est que le modèle Logitech MX Verical est proposé à 48,95 euros au lieu de 65,34 euros, soit une belle remise de 25%.

Logitech G G502 X PLUS

Si vous êtes plutôt souris gaming ultra-performante, et que vous appréciez le sans-fil, il y a aussi une offre intéressante sur la Logitech G502 X Plus LightSpeed. Son prix tombe à 80,99 euros au lieu de 102,91 euros, soit une remise de 21%.

Batterie externe UGREEN Nexode

La batterie UGREEN Nexode, dans sa version 165W et d'une capacité de 20 000 mAh, est capable de recharger autant un smartphone, qu'une tablette ou même un MacBook. D'une manière plus générale, elle peut regarder de nombreux ordinateurs compatibles avec la recharge via USB-C. Petit bonus : un câble USB-C rétractable est intégré au boitier. L'offre pour le Black Friday : 59,35 euros au lieu de 74,99 euros, soit 21% de remise.

Sennheiser MOMENTUM 4 sans-fil

Le casque sans-fil Sennheiser MOMENTUM 4, compatible Bluetooth et avec une autonomie jusqu'à 60 heures, a le droit à une remise de 25%. Son prix passe de 239,16 euros à 179,00 euros. Il dispose de la réduction de bruit adaptative et il est configurable via l'application Smart Control Plus.

Vous avez aussi le modèle Sennheiser ACCENTUM à 89,99 euros au lieu de 159,79 euros, si vous avez un budget plus serré.

MSI Sword 16 HX

Les amateurs de PC portable Gaming peuvent bénéficier d'une belle remise sur le modèle MSI Sword 16 HX (B14VGKG-1035FR). Sa configuration en quelques points clés : Intel Core i7 14650HX, 16 Go de RAM DDR5, 1 To SSD NVMe et une carte graphique Nvidia RTX 4070 (8 Go). Il est équipé d'un écran 16 pouces Full HD (144 Hz).

L'offre Black Friday : 999,00 euros au lieu de 1 185,72 euros, soit 16% de remise.

Apple MacBook Air M4

Le MacBook Air avec une puce M4, 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage est proposé à 899,00 euros sur Amazon, soit une belle remise de 17%. La puce M4 est déjà très performante, même si elle est désormais dépassée par la nouvelle génération avec une puce M5.

EcoFlow Rapid Pro 320 Watts

Posé sur votre bureau, le chargeur EcoFlow Rapid Pro se tient prêt à recharger tous vos appareils et jusqu'à 6 appareils en même temps : batterie externe, smartphone, tablette, ordinateur, etc... Il peut délivrer jusqu'à 100 watts sur un seul et même port. C'est un produit lancé récemment par EcoFlow et que vous pouvez découvrir dans cet article : Test EcoFlow RAPID Pro.

L'offre Black Friday : 119,99 euros au lieu de 139,99 euros, soit une remise de 14% sur ce produit haut de gamme.

