Black Friday Week 2025 : les bons plans 100% informatique

La Black Friday Week est officiellement lancée et, comme chaque année, c’est le moment idéal pour dénicher de bonnes affaires dans le domaine de l’informatique. Découvrez ci-dessous notre sélection des bons plans pour vous équiper au meilleur prix !

Yubico YubiKey 5C NFC

Une belle offre est disponible sur les clés de sécurité Yubico, avec le modèle YubiKey 5C NFC qui est proposé à 46,20 euros au lieu de 66 euros ! Ce modèle est rarement en promotion, donc c'est une bonne opportunité.

La YubiKey 5C NFC combine USB-C et NFC dans une même clé de sécurité, ce qui est très intéressant dans le cadre de l’authentification multi-facteurs. C'est une méthode d'authentification robuste, résistante au phishing et à préférer en comparaison des codes SMS ou TOTP.

Switch 5 ports ultra-compact

Le switch Mercusys (TP-Link) MS105G est proposé à 6,99 euros. Ce qui me semble intéressant avec ce modèle non-manageable, c'est son format ultra-compact : 105 mm x 70 mm. À la maison, il peut trouver une place, y compris dans un tableau électrique. Il est équipé de 5 ports 1 GbE et il a une garantie de 2 ans.

SSD NVMe Crucial P310

Avec l'augmentation à venir sur le prix des SSD NVMe (et de la RAM), il me semble judicieux de suivre les offres sur ces composants, surtout si vous souhaitez vous équiper. Le modèle Crucial P310, de 2 To, est proposé à 134,99 euros sur Amazon, ce qui est un bon prix. Ce modèle PCIe Gen4 est annoncé avec un débit jusqu'à 7 100 Mo/s. La version 1 To est vendue 85,99 euros.

Écran Gaming Lenovo Legion

Une offre Black Friday est proposée sur l'écran Gaming Lenovo Legion 25-10 : 129,90 euros. Cet écran de 24,5 pouces a de bonnes caractéristiques pour le gaming, avec une résolution Full HD associée à un taux de rafraichissement de 320 Hz. Il est compatible AMD FreeSync Premium et dispose de 2 ports HDMI et 1 port DisplayPort. Petit plus : vous pouvez régler la hauteur, l'inclinaison, la rotation et le faire pivoter.

Amazon Kindle Scribe

L'Amazon Kindle Scribe combine liseuse grand format et bloc-notes numérique, avec un stylet permettant d’annoter livres et documents. Vous pouvez aussi créer vos propres notes, directement sur son écran de 10,2 pouces. Son écran Paperwhite offre un confort de lecture proche du papier, même pour de longues sessions.

Pour le Black Friday, il y a 30% de remise sur la version 16 Go, soit 299,99 euros dans le panier au lieu de 429,99 euros.

Apple MacBook Air

Le MacBook Air avec une puce M4, 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage est proposé à 899,00 euros sur Amazon, soit une belle remise de 17%. La puce M4 est déjà très performante, même si elle est désormais dépassée par la nouvelle génération avec une puce M5.

GEEKOM A9 Max

Le mini PC le plus puissant du catalogue Geekom, à savoir le Geekom A9 Max, est actuellement en promotion : 949,05 euros. Un monstre de puissance équipé d'un AMD Ryzen AI 9 HX 370 avec une Radeon 890M (iGPU), 32 Go de RAM DDR5 et 2 To de SSD. Il a aussi l'avantage d'intégrer 2 interfaces réseau 2.5 GbE. Vous pouvez obtenir plus de détails dans notre test complet de ce modèle.

Vous pouvez parcourir la boutique Geekom sur Amazon : d'autres modèles sont en promotion à l'occasion du Black Friday.

Souris Logitech G502 HERO

La souris filaire pour gamer Logitech G502 HERO est proposée à 25,63 euros pour le Black Friday 2025, soit 20% de remise par rapport au meilleur prix repéré sur Amazon les 30 derniers jours. Équipée de 11 boutons programmables, cette souris filaire est très réactive et précise.

N'hésitez pas à partager vos bons plans en ajoutant un commentaire à cet article. Il est fort possible que j'ajoute d'autres offres au fur et à mesure de la Black Friday Week.

