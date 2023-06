Sur Amazon, il y a une vente flash sur un SSD Samsung qui est l'un des best-sellers de la marque : le Samsung 970 EVO Plus de 1 To, est disponible à 45,24 euros !

Ce disque SSD NVMe, au format M.2, et d'une capacité confortable de 1 To est idéal pour mettre à niveau sa machine ou pour ajouter un disque supplémentaire dans sa machine existante, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Pour cela, il convient d'avoir un connecteur PCIe 3.0 4x pour accueillir le disque. Ce n'est pas le plus performant du marché, mais le rapport qualité/prix est très bon.

Du côté de Samsung, on annonce les performances suivantes pour ce disque SSD NVMe : jusqu'à 3.5 Go/s en lecture et 3.3 Go/s en écriture. La garantie associée sur Amazon est de deux ans.

Habituellement, le disque Samsung 970 EVO Plus de 1 To est plutôt vendu entre 59,99 euros et 64,99 euros selon les marchands. Avec cette baisse de prix sur Amazon, c'est clairement une bonne affaire pour ce très bon modèle.

Si vous avez besoin d'encore plus de capacité, sachez que le modèle 2 To, toujours en Samsung 970 EVO Plus, est à 92,99 euros sur Amazon. Habituellement, ce disque est vendu au moins 20 euros plus chers, en fonction des marchands.

Pour en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur le site de Samsung où il y a tout le descriptif :

Passez un bon week-end !