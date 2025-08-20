20/08/2025
Promos de la rentrée chez GoDeal24 : redonnez vie à votre PC avec Windows 11 et Office à partir de 10€

Florian BURNEL 5 commentaires

Notre partenaire GoDeal24 propose une nouvelle vente flash spéciale à l'occasion de la rentrée des classes 2025 ! Au programme, des prix réduits sur les licences Microsoft ! Au-delà des offres pour Windows 11 et Office 2021, il y a aussi des offres pour Windows Server 2025 et Office 2024.

Les offres de cette vente "spéciale "Back-to-School" sont regroupées sur cette page du site GoDeal24 ! Ce sera peut-être l'occasion de vous offrir une licence Microsoft Office, la suite bureautique utilisée par plus d'un milliard de personnes dans le monde.

Côté système d'exploitation, si vous optez pour une licence Windows, sachez que la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 est possible. Cette mise à jour reste gratuite, y compris vers Windows 11 24H2, disponible depuis le 1er octobre 2024. Encore un énième rappel de ma part sur le sujet : le support de Windows 10 prendra fin en octobre 2025, dans moins de deux mois.

⭐ Offres du moment : Microsoft Office, en guest star

Je vous recommande d'acheter Office 2021 ou Office 2024, car Office 2016 et Office 2019 ne seront plus pris en charge à partir du 14 octobre 2025.

⭐ Des licences Windows 10 et Windows 11 à partir de 10 €

Commençons par Windows 11 :

Et, poursuivons avec Windows 10 :

Vous pouvez acheter une licence Windows 10 (moins coûteuse) et passer sur Windows 11, après avoir vérifié la compatibilité de votre PC.

⭐ Des packs Office + Windows

Pour profiter des offres ci-dessus, pensez à utiliser le code "GG62".

⭐ Windows Server 2025 et d'autres versions

Utilisez le code promo "GG50" pour profiter des offres ci-dessus.

⭐ Windows LTSC

Utilisez le code promo "GG50" pour profiter de ces deux offres.

⭐ Des offres par lots de 50 ou 100 licences

Je vous rappelle que le paiement sur ce site peut être effectué à partir d'un compte PayPal ou par carte bancaire. Les offres présentées dans cet article sont limitées dans le temps et il s'agit de licences OEM. Ces offres sont gérées directement par le site Godeal24.com. Sur le site TrustPilot, le site GoDeal24 a la note de 4.8 sur 5 avec plus de 3 500 avis.

Si vous avez une question, que ce soit de l'avant-vente ou de l'après-vente, je vous invite à contacter le support du site godeal24.com à l'adresse e-mail suivante : [email protected]

Florian BURNEL Co-founder of IT-Connect
Ingénieur système et réseau, cofondateur d'IT-Connect et Microsoft MVP "Cloud and Datacenter Management". Je souhaite partager mon expérience et mes découvertes au travers de mes articles. Généraliste avec une attirance particulière pour les solutions Microsoft et le scripting. Bonne lecture.
5 commentaires sur “Promos de la rentrée chez GoDeal24 : redonnez vie à votre PC avec Windows 11 et Office à partir de 10€

  • Bonjour,
    Pouvez-vous développer sur la validité (légalité) de ces licences. En effet, le tarif est bien en dessous du tarif normal.
    Quid en cas de contrôle?
    Est-il aussi possible d’utiliser ces licences en entreprises?

    merci

    Répondre

    • Bonjour David,
      Je ne connais pas forcément l’origine des licences vendues mais c’est une pratique courante et légal (sauf pour les supports physiques). Le marché de la licence d’occasions est notamment alimenté par des entreprises qui revendent leur surplus de licences. A partir du moment où c’est autorisé légalement, je pense que c’est utilisable en entreprise, même si la traçabilité est plus difficile pour le coup… Je vais approfondir le sujet auprès du site GoDeal24 pour apporter une réponse plus précise.

      Répondre
      • POLIGNE Arnaud
        27/11/2023 à 16:09
        Permalink

        Bonjour Florian,

        Avez-vous eu un retour de Godeal24 sur l’utilisation en Entreprise ?

        Merci
        Arnaud P.

        Répondre

  • Bonjour,

    Il est même possible de trouver ce genre de licences à 1€ sur des sites comme Rakuten.

    Pascal.

    Répondre

  • Bonsoir,

    De ce que j’ai compris c’est légal. Le surplus de licences que n’utilisent pas les entreprises finiraient sur ce marché. Du coup, les licences en Windows Server 2025 Datacenter/Standard c’est pas pour tout de suite. J’avoue que ce type de licences pour se monter des labos c’est interessant. Dans mon ancienne boîte qui était partner, on pouvait avoir des licences. Je ne peux plus en bénéficier dans celle où je suis actuellement. Merci pour vos réponses et pour vos tutos toujours intéressants

    Cordialement

    Répondre

