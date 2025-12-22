À l'occasion de cette fin d'année 2025, la marque BLUETTI propose des remises importantes sur ses produits, dont plusieurs stations de charge électrique. C'est aussi une opportunité de célébrer le lancement d'un tout nouveau modèle : l'Elite 100 V2 Bio-based, dont la coque est conçue avec des matériaux écologiques. Voici les offres à ne pas manquer.

Depuis plusieurs années, BLUETTI propose une large gamme de solutions d'alimentation pouvant répondre à de nombreux besoins. Que ce soit pour équiper un van et partir à l'aventure, ou tout simplement être prévoyant à son domicile, les solutions BLUETTI présentent un intérêt. Elles vous aident à gagner en autonomie énergétique, en plus d'être utilisables dans différents scénarios.

Ces offres de fin d'année sont valides jusqu'au 31 décembre 2025 : c'est le moment d'en profiter.

L'offre de lancement : Élite 100 V2 Bio-based

BLUETTI pousse l'innovation jusqu'à dans la conception de ses boîtiers, en s'intéressant à l'empreinte carbone de ses produits. Le nouveau modèle, lancé officiellement ce lundi 22 décembre, bénéficie d'une coque conçue à partir de plastiques bio-sourcés certifiés ISCC PLUS.

L'idée est simple : proposer une version plus écologique de l'Elite 100 V2, afin de réduire l'impact sur la planète. Résultat : jusqu'à 25% de réduction des émissions de carbone, et surtout, des performances inchangées. Cette station de charge peut délivrer 1 800 Watts en sortie (et même jusqu'à 2 700 Watts en mode Power Lifting), le tout via 9 ports différents. La connectique est variée : USB-A, USB-C, prise de courant (AC), allume-cigare ou encore du 12V.

Voici quelques caractéristiques clés :

Capacité de la batterie : 1 024 Wh

Type de batterie : LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate)

Durée de vie : 4 000+ cycles à 80 % de capacité

Se recharge via une prise CA, allume-cigare ou un panneau solaire

Mode UPS : oui, avec une commutation inférieure à 10 ms

Poids : 11,5 kg

Garantie : 5 ans

👉 L'offre de Noël 2025 : 519 euros au lieu de 819 euros, une très belle offre à l'occasion du lancement de ce produit. Consultez cette page pour voir l'offre sur la boutique officielle.

Les offres Elite 30 V2, Elite 100 V2 et Elite 200 V2

La gamme BLUETTI Elite regroupe plusieurs modèles avec des capacités de batterie différentes. Au-delà de la version Bio-sourced que je viens d'évoquer, vous avez les versions standards avec les capacités suivantes :

Elite 30 V2 : 288 Wh, 600 watts en sortie (et jusqu'à 1 500 watts en surtension).

: 288 Wh, 600 watts en sortie (et jusqu'à 1 500 watts en surtension). Elite 100 V2 : 1 024 Wh, 1 800 watts en sortie (et jusqu'à 2 700 Watts en mode Power Lifting), soit les mêmes caractéristiques que la version Bio-sourced.

: 1 024 Wh, 1 800 watts en sortie (et jusqu'à 2 700 Watts en mode Power Lifting), soit les mêmes caractéristiques que la version Bio-sourced. Elite 200 V2 : 2 073,6 Wh, 2 600 watts en sortie (et jusqu'à 3 800 watts en surtension)

Par exemple, le modèle Elite 30 V2 peut jouer le rôle d'onduleur pour votre ordinateur : il protège votre matériel, et en cas de coupure de courant, votre matériel reste alimenté. Avec une durée de vie de 10 ans, c'est un bon investissement en comparaison des onduleurs traditionnels.

Aperçu de l'Elite 30 V2

Pour Noël 2025, les offres suivantes sont proposées par BLUETTI :

Modèle Offre Noël 2025 Prix habituel Stock Elite 30 V2 209 euros 269 euros Oui Elite 100 V2 499 euros 799 euros Précommande (en stock début janvier) Elite 200 V2 999 euros 1 499 euros Précommande (en stock début janvier)

N'hésitez pas à consulter les pages des produits pour obtenir des précisions supplémentaires. Ces modèles répondent à des exigences différentes en termes d'autonomie et de puissance, en fonction des appareils que vous souhaitez alimenter ou recharger.

APEX 300

Chez BLUETTI, la gamme APEX regroupe des stations électriques portables avec des capacités supérieures à 2 kWh et extensibles à l'aide de batteries supplémentaires. Le modèle présenté aujourd'hui, l'APEX 300, a une capacité évolutive de 2 764 Wh à 58 kWh, avec une puissance de sortie de 3 840 W à 11,52 kW. Le potentiel est énorme, vous l'aurez compris. Le tout avec des batteries dont la durée de vie estimée est de 17 ans : BLUETTI évoque une qualité automobile, donc avec ça, vous êtes bien.

L'APEX 300 représente la brique de base de l'installation, que ce soit pour un camping-car ou dans votre logement pour être autonome en cas de coupure de courant. Autrement dit, vous pouvez construire un système capable de répondre aux besoins en électricité de vos appareils du quotidien, pendant 12 heures, 24 heures et même plusieurs jours, selon le nombre de batteries et la demande des appareils connectés. Surtout, c'est facile à installer : c'est du plug-and-play.

En résumé : l'APEX 300 fournit une source d'alimentation fiable et puissante partout où vous en avez besoin.

👉 L'offre de Noël 2025 : 1 699 euros au lieu de 2 399 euros, soit 700 euros d'économie. Consultez cette page pour voir l'offre et découvrir cet appareil plus en détail.

L'accessoire bonus : Charger 1

Le BLUETTI Charger 1 est un accessoire très intéressant pour compléter votre installation : c'est un chargeur d'alternateur. Le principe est simple : quand vous roulez, il récupère l'excédent d'énergie de l'alternateur de votre véhicule et l'utilise pour charger votre station électrique. La bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne avec toutes les stations d'énergie BLUETTI et la plupart des marques du marché.

Il fournit jusqu'à 560 watts, ce qui est 6 fois supérieur à ce que peut délivrer la prise allume-cigare classique. Cette dernière est une alternative pour recharger la batterie en roulant, en l'absence d'un chargeur spécifique comme celui-ci.

👉 L'offre de Noël 2025 : 249 euros au lieu de 319 euros. Accédez à cette page pour profiter de l'offre et en savoir plus sur cet accessoire.

