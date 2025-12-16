Malgré plusieurs arrestations et coups d'arrêt, l'espace d'échange BreachForums, très apprécié par les cybercriminels, est bien de retour. Une fois de plus, me direz-vous. Cette fois-ci, un message alarmant sur fond de vengeance vis-à-vis de la France a été publié par les opérateurs de ce forum.

Samedi 13 décembre 2025, un message a été publié pour s'en prendre directement aux autorités françaises, et surtout, pour revendiquer l'intrusion sur les systèmes du ministère de l'Intérieur. En arrêtant quatre administrateurs suspectés de BreachForums en juin 2025, la France s'est attiré les foudres des cybercriminels.

Le message précise que les pirates sont parvenus à compromettre le MININT, soit le ministère de l'Intérieur rattaché au gouvernement français. Il y a quelques jours, le gouvernement a reconnu une intrusion limitée sur ses serveurs de messagerie. Mais, d'après les auteurs de ce message, l'intrusion serait plus vaste.

"Alors, France, pourquoi ne parles-tu pas des 16 444 373 personnes dont nous avons consulté les données dans ton fichier de police ?", précise le message. Les cybercriminels auraient donc eu accès à des informations sensibles de plus de 16 millions de personnes, avec notamment les antécédents judiciaires et des informations sur des personnes recherchées.

Les pirates revendiquent aussi un accès sur les systèmes de la DGFIP (finances publiques) et de la CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse). Ci-dessous, le message complet publié samedi dernier. "De plus, pourquoi ne dites-vous pas aux Français et au monde entier ce qui s'est réellement passé pendant ces deux semaines ?", précise le message que vous pouvez visualiser ci-dessous.

Source : BreachForums

Pour le moment, il convient d'être prudent : la seule intrusion confirmée est celle sur les serveurs de messagerie, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2025. Laurent Nuñez, le ministre de l'Intérieur, a précisé à RTL : "Il y a un assaillant qui a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. Donc on a mis en place les procédures de protection habituelles."

Il ne fait aucun doute que des investigations soient en cours au niveau des systèmes informatiques gouvernementaux. Mais tout cela n'annonce rien de bon.

Cet article sera mis à jour par la suite si des informations supplémentaires sont publiées par les différentes parties.