Broadcom a annoncé arrêter la commercialisation de l'offre VMware vSphere Foundation (VVF) dans certains pays de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Cette décision n'est pas sans conséquence : la facture des clients va encore augmenter. Voici pourquoi.

Une offre intermédiaire sacrifiée par Broadcom

L'offre VMware vSphere Foundation (VVF) par abonnement a été lancée par Broadcom suite à la fin des licences perpétuelles pour les produits VMware. Elle constituait jusqu'ici un compromis acceptable pour de nombreuses entreprises. Cette offre donnait accès à des composants pour la virtualisation, la gestion du stockage et du réseau, comme l'hyperviseur ESXi, le serveur vCenter ou encore le vSAN.

Bien que moins complète que la suite VMware Cloud Foundation (VCF), l'offre VMware vSphere Foundation est aussi beaucoup moins onéreuse ! Pourtant, d'après The Register qui est parvenu à obtenir des informations de la part de Broadcom, cela ne va pas durer.

"VVF n'est plus disponible dans certains pays de la zone EMEA, mais pour la majorité, il l'est encore. Les clients devront contacter leurs représentants commerciaux ou partenaires pour déterminer la disponibilité d'un produit donné dans leur région. Ces changements sont récents."

L'un des clients de VMware a d'ailleurs partagé ses inquiétudes avec The Register. Il explique qu'il gère une flotte matérielle de plusieurs milliers de cœurs, et que sans cette option intermédiaire représentée par vSphere Foundation, la facture va être plus que salée. Il évoque une facture annuelle qui va passer de 130 000 dollars à 1,3 million de dollars, soit x10 au niveau du prix.

"Nous envisageons actuellement de passer à Microsoft Hyper-V ou Nutanix, car nous ne pouvons pas absorber une telle augmentation.", confie ce client. Il est certain que les décisions de Broadcom jouent en la faveur de la concurrence.

Broadcom cible le Cloud Privé

D'après Yves Sandfort, PDG de Comdivision et intégrateur de solutions VMware en Europe, estime que Broadcom suit la logique suivante : transformer VMware, autrefois "magasin de bricolage" où chacun achetait ce qu'il voulait, en un fournisseur exclusif de plateformes de Cloud Privé via l'offre VMware Cloud Foundation.

Autrement dit, les petits clients vont fuir VMware, car les solutions deviennent trop coûteuses et surtout surdimensionnées par rapport aux besoins réels. D'un autre côté, les grands comptes continueront d'utiliser les solutions VMware. Avec une telle politique commerciale, c'est probablement ce que veut Broadcom.

Pour le moment, d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, la France ne serait pas concernée par cet abandon de l'offre VMware vSphere Foundation. Mais, pour combien de temps encore ?

