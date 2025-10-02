02/10/2025
Bug Outlook Classique - Une intervention du support Microsoft requise
Logiciel - OS

Ce bug dans la version classique d’Outlook nécessite une intervention manuelle du support Microsoft

Florian BURNEL

Un nouveau bug plutôt gênant affecte les utilisateurs de la version classique d'Outlook : l'application refuse de se lancer. Microsoft enquête sur ce problème, mais en attendant, la solution temporaire passe par une intervention manuelle d'un technicien du support Microsoft. Faisons le point.

Un problème de connexion aux boîtes aux lettres

Le bug affecte en particulier les utilisateurs de Microsoft 365 qui utilisent encore la version classique de l'application Outlook. Il se manifeste par un message d'erreur à l'ouverture d'Outlook : "Impossible de démarrer Microsoft Outlook. Impossible d'ouvrir la fenêtre Outlook. L'ensemble de dossiers ne peut pas être ouvert. La tentative de connexion à Microsoft Exchange a échoué."

D'après l'entreprise américaine, ce problème peut avoir diverses causes : "Ce message d'erreur peut se produire pour différentes raisons. Il ne s'agit pas toujours du même problème, mais les cas d'assistance les plus récents concernaient des boîtes aux lettres d'utilisateurs.", peut-on lire dans un document de support daté du 26 septembre 2025.

Source : Microsoft

Pour aider les utilisateurs à identifier s'ils sont affectés par ce bug spécifique, Microsoft leur a demandé de réaliser une trace Fiddler et de rechercher le message d'erreur suivant : "LID: 49586 - Authentication concurrency limit is reached."

Comment résoudre ce problème ?

Microsoft affirme que ses équipes sont en train d'investiguer sur ce problème pour proposer une solution permanente. En attendant, les utilisateurs concernés sont invités à ouvrir un ticket de support via le portail d'administration Microsoft 365. En effet, pour le moment, il n'y a que l'équipe du support Microsoft qui est en mesure de corriger manuellement ce problème.

"L'assistance d'Exchange Online devra demander une modification du service pour atténuer le problème.", peut-on lire sur le site de Microsoft.

En attendant que le problème soit résolu, vous pouvez aussi contourner ce problème en utilisant Outlook Web Access (OWA). Sinon, utilisez le nouvel Outlook pour Windows, mais ce sera surement un changement définitif.

Avez-vous rencontré ce bug ?

Source

