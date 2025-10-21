La mise à jour de sécurité de septembre 2025 (KB5065426) pour Windows Server 2025 est à l'origine d'un problème affectant la synchronisation des groupes Active Directory avec un environnement Cloud. Désormais, Microsoft propose une solution temporaire par l'intermédiaire de son mécanisme Known Issue Rollback (KIR). Faisons le point.

Un problème avec la synchronisation des grands groupes AD

Le 14 octobre 2025, Microsoft a reconnu l'existence d'un problème sur les contrôleurs de domaine Active Directory sous Windows Server 2025. En effet, la synchronisation des groupes Active Directory avec plus de 10 000 membres peut être incomplète. Ce problème est directement lié à la synchronisation entre un annuaire local et Microsoft Entra ID, via l'outil Microsoft Entra Connect Sync (Azure AD Connect).

Ce bug est apparu après l’installation de la mise à jour KB5065426 (ou toute mise à jour ultérieure), concerne exclusivement Windows Server 2025.

Les solutions proposées par Microsoft

Pour permettre aux administrateurs concernés de résoudre ce problème, Microsoft a créé un nouveau correctif Known Issue Rollback (KIR). Comme à chaque fois sur les environnements gérés, le déploiement du correctif KIR nécessite la création d'une stratégie de groupe spécifique.

Dans le cas présent, les administrateurs doivent télécharger le fichier "Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 and Windows Server 2025 KB5066835 251016_21401 Known Issue Rollback" et activer le paramètre situé sous : Configuration ordinateur > Modèles d’administration. Une fois la stratégie installée et configurée, un redémarrage du serveur est nécessaire pour qu’elle prenne effet.

"Les clients concernés peuvent également appliquer la clé de registre suivante comme solution de contournement pour désactiver la modification de la fonctionnalité.", précise Microsoft. En effet, une seconde méthode manuelle à appliquer directement dans le Registre Windows est proposée par Microsoft.

Voici la valeur à créer :

Chemin : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides Nom : 2362988687 Type : REG_DWORD Valeur : 0

Nul doute qu'un correctif sera intégré à la prochaine mise à jour cumulative pour Windows Server 2025, de façon à corriger ce bug pour tout le monde. En attendant, les entreprises affectées ont une solution à leur disposition.

Avez-vous constaté ce bug ?