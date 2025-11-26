Windows 11 24H2 est impacté par un bug très gênant qui impact directement plusieurs éléments essentiels du système : l'Explorateur de fichiers, le Menu Démarrer et la Barre des tâches. Les environnements temporaires sont majoritairement touchés par ce bug. Faisons le point.

Windows 11 24H2 : un bug présent depuis cet été

Même si cet article n'est publié que maintenant, ce bug important dans Windows 11 version 24H2 est lié aux mises à jour cumulatives publiées depuis juillet 2025. D'après le nouveau document de support de Microsoft, c'est la mise à jour KB5072911 qui a introduite ce bug qui persiste toujours aujourd'hui.

Au cœur du problème : un défaut d’enregistrement de plusieurs packages XAML : MicrosoftWindows.Client.CBS , Microsoft.UI.Xaml.CBS et MicrosoftWindows.Client.Core , qui ne se chargent pas à temps après l’application d'un correctif intégré à la mise à jour. Par conséquent, cela provoque une cascade d’erreurs sur Windows 11 et empêche l’initialisation de l’interface utilisateur.

Microsoft a confirmé que ce bug pouvait faire planter plusieurs composants essentiels, dont l’Explorateur de fichiers, le menu Démarrer et plusieurs processus du Shell. Voici les noms des processus impactés : Explorer.exe, StartMenuExperienceHost et ShellHost.exe.

Donc, sur la machine, l'interface de Windows est inutilisable puisque le menu Démarrer peut refuser de s'ouvrir, tout comme les paramètres systèmes, la barre des tâches peut ne pas s'afficher, et des applications peuvent planter totalement.

Le bug peut se produire dans deux scénarios bien précis :

A la première connexion après l’application d’une mise à jour.

Lors de toutes les connexions dans les environnements non persistants, comme les infrastructures VDI (postes de travail virtualisés) où les environnements sont temporaires.

Comment résoudre ce problème ?

"Les applications dépendent de packages XAML qui ne s'enregistrent pas à temps après l'installation de la mise à jour. Nous travaillons à la résolution de ce problème et vous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles.", précise le document de support publié le 20 novembre 2025.

Microsoft indique travailler sur la résolution de ce problème, mais que faire en attendant ? La firme de Redmond indique une solution temporaire (workaround) basée sur l'exécution de commandes PowerShell. Elles permettent de restaurer les environnements impactés.

La solution consiste à réenregistrer manuellement les trois packages XAML problématique, puis redémarrer la machine.

Vous pouvez enregistrer les paquets XAML avec ces trois commandes :

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Même si cette manipulation semble fonctionner, elle n'est pas idéale pour les environnements VDI non persistant. En effet, la manipulation est à faire pour chaque session, sur chaque machine ! Microsoft en a bien conscience, c'est pourquoi le document de support fait référence à un script de connexion à configurer sur ces environnements de façon à automatiser le correctif.

"Pour les environnements non persistants, l'approche par script de connexion reste la meilleure option. Créez un fichier batch wrapper à exécuter de manière synchrone avant le lancement de l'Explorateur.", peut-on lire.

Voici le code du script .bat :

@echo off REM Register MicrosoftWindows.Client.CBS powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode" REM Register Microsoft.UI.Xaml.CBS powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode" REM Register MicrosoftWindows.Client.Core powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode"

Avez-vous rencontré ce problème ?