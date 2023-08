Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un système d’alarme pour particuliers

En France, les particuliers sont de plus en plus nombreux à faire installer un système d'alarme pour protéger leur habitation et les solutions sur le marché sont nombreuses. Ceci est d'autant plus vrai en période estivale où l'on s'absente pour partir en vacances. Voici quelques informations utiles sur les systèmes d'alarme !

Beaucoup de personnes font installer un système d'alarme à leur domicile par réaction suite à un malheureux cambriolage, ou parce qu'il y a eu un cambriolage chez un membre de la famille ou chez un voisin, dans l'objectif de protéger son habitation, ses biens et se protéger soi-même. En même temps, les chiffres sont alarmants : en 2022, en France, on recense environ 145 000 cambriolages, ce qui fait environ 400 cambriolages par jour et une augmentation de 11% vis-à-vis de l'année précédente. Ceci intéresse d'autant plus les particuliers que l'installation d'une alarme peut jouer favorablement sur le tarif de votre assurance habitation. À l'heure où le tarif des assurances continue d'augmenter, c'est intéressant.

Pour protéger votre habitation, vous avez plusieurs solutions : acheter le matériel et l'installer vous-même, solliciter un professionnel du secteur pour vous installer une solution autonome que vous gérez par la suite ou solliciter un télésurveilleur qui installera le matériel et vous proposera des services de surveillance complémentaires.

Les types de capteurs, avec ou sans-fil

Le système d'alarme est un réel investissement : au-delà de la main-d'œuvre si vous sollicitez un professionnel, le tarif va dépendre du nombre et du type de détecteurs. Une installation peut être basée sur la mise en place de caméras, d'une sirène (de préférence en extérieur sur la façade la maison), des détecteurs volumétriques pour détecter les mouvements, et de détecteurs d'ouverture sur les portes et fenêtres pour détecter une intrusion.

A cela s'ajoute un écran avec un clavier pour gérer l'alarme (activation, désactivation), auquel peut venir s'ajouter une application mobile pour Android et iOS (iPhone) afin de contrôler la solution à distance.

Le premier conseil que l'on peut vous donner, c'est de partir sur un système basé sur une alarme sans-fil comme les alarmes Tike Sécurité : plus simple à installer, car il n'y a pas de câblage à prévoir, et surtout, cela évite de devoir faire des travaux. Ainsi, tous les accessoires vont communiquer entre eux via un signal sans-fil. Aujourd'hui, les produits sont suffisamment développés pour que vous trouviez une alarme extérieure et des caméras alimentées par un panneau solaire intégré à l'équipement.

Avec ou sans télésurveillance automatique

Par ailleurs, vous avez le choix entre un système d'alarme avec une télésurveillance manuelle ou une télésurveillance assurée par une plateforme, c'est ce que l'on vous propose généralement dans les spots publicitaires télévisés...

Avec la télésurveillance manuelle, c'est vous qui gérez les alertes : vous recevez les notifications sur votre smartphone, et vous devez agir, car personne n'interviendra à votre place. Ceci va consister à se connecter aux caméras pour voir ce qu'il se passe, et éventuellement, à contacter les forces de l'ordre. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de coût supplémentaire. L'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas en mesure de consulter la notification au moment d'un événement, il ne se passera rien, si ce n'est que l'alarme sera là pour dissuader les cambrioleurs et avertir le voisinage.

Avec la télésurveillance automatique assurée par une plateforme, ce sont les opérateurs présents sur place qui vont recevoir les alertes et agir à votre place. C'est en quelque sorte, du tout inclus, avec une surveillance 24h/24 et 7j/7. Forcément, ce service n'est pas gratuit : un abonnement mensuel est à payer, en plus du coût de l'installation. Selon la solution retenue, la région où vous habitez et la constitution de votre logement (appartement, maison, etc.), le tarif peut varier entre 30 euros et 60 euros par mois.

La double connectivité sur l'alarme, un plus !

En cas d'intrusion, c'est la centrale de l'alarme qui va émettre l'alerte sur votre smartphone et/ou auprès de la plateforme de télésurveillance. Ceci implique qu'elle soit connectée à Internet en s'appuyant sur la connectivité offerte par votre routeur, à savoir la box de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI). S'il n'y a plus Internet, les alertes ne sont plus émises, ce qui peut être un problème : il peut s'agir d'une panne de votre FAI ou d'un sabotage de la ligne Internet avant l'intrusion.

Certaines alarmes ont ce que l'on appelle la "double connectivité" : l'intégration du Wi-Fi pour exploiter la connexion de votre FAI, que ce soit une connexion en fibre optique ou ADSL, ainsi qu'une puce 4G ou 5G pour utiliser le réseau mobile comme secours. Ceci implique d'avoir un abonnement chez un opérateur afin d'installer la carte SIM dans l'alarme. Pour profiter de cette double connectivité, il est aussi envisageable d'utiliser un routeur plus évolué à la place de la box opérateur, car certains modèles ont cette capacité à basculer sur le réseau mobile en cas de perte de connectivité sur la liaison principale.

Article sponsorisé.