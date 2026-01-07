CES 2026 : BLUETTI dévoile le Charger 2, capable de combiner l’énergie solaire et de l’alternateur

À l'occasion du CES 2026, BLUETTI a dévoilé le Charger 2, un appareil qui marque un tournant pour la recharge mobile. Il est présenté par la marque comme le premier hub intelligent capable de se recharger à l'aide de l'énergie de la voiture et du solaire, sans choisir entre l'un ou l'autre. Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouveauté.

Le Charger 2 résout le dilemme habituel de la recharge mobile : choisir entre l'énergie de l'alternateur (générée par le véhicule en roulant) ou l'énergie solaire (à l'arrêt). Pour cela, il bénéficie d'une architecture à double entrée lui permettant d'exploiter simultanément l'alternateur du véhicule et les panneaux solaires connectés, atteignant une puissance combinée de 1200W (800W via le véhicule + 600W via le solaire).

Cette combinaison de deux sources d'énergie augmente les performances de façon significative :

13 fois plus rapide qu'une recharge via les prises allume-cigare 12V traditionnelles.

qu'une recharge via les prises allume-cigare 12V traditionnelles. Près de deux fois plus rapide que son prédécesseur, le BLUETTI Charger 1 (limité à 560W).

BLUETTI explique que le Charger 2 est capable de recharger une unité de 1 kWh en moins d'une heure, garantissant une belle récupération d'énergie même lors de courts trajets. Surtout, ce que je vois, c'est que ce nouveau modèle permet de tirer profit de l'énergie solaire, gratuite et disponible en roulant.

Caractéristique Détail Puissance de charge max. 1200 W (Alternateur + Solaire) Entrée solaire 600 W max (13 V–50 V 20 A) Sortie 1200 W max (12 V–56 V 24 A) Connectivité Bluetooth, Wi-Fi Dimensions (L × l × H) 265 × 169 × 69,7 mm Poids 1,59 kg

Les fonctions de maintenance et de sécurité du Charger 2

Le Charger 2 intègre des fonctions de maintenance de la batterie sécurisantes pour l'usager, surtout dans les zones reculées. Il y a notamment le mode de charge inversée, utile pour recharger la batterie de démarrage du véhicule à partir des batteries auxiliaires BLUETTI connectées.

Trois modes distincts sont proposés :

Démarrage d'urgence (800W) : recharge rapide d'une batterie de démarrage à plat pour permettre une alimentation immédiate du moteur.

recharge rapide d'une batterie de démarrage à plat pour permettre une alimentation immédiate du moteur. Charge d'entretien (100W) : maintient la santé de la batterie pendant les longues périodes de stationnement ou de stockage saisonnier.

maintient la santé de la batterie pendant les longues périodes de stationnement ou de stockage saisonnier. Maintenance par impulsion (100W) : applique des courants pulsés contrôlés pour réduire la sulfatation et prolonger la durée de vie de la batterie.

À cela s'ajoute une gestion intelligente de l'alimentation. Je m'explique. En mode "Park & Power", le Charger 2 gère automatiquement les sources d'énergie. En roulant, il charge les batteries auxiliaires BLUETTI à partir de l'alternateur et du solaire. Une fois le véhicule stationné, il passe automatiquement à l'alimentation solaire, protégeant la batterie principale du véhicule.

Une compatibilité étendue

BLUETTI n'enferme pas les utilisateurs de ses solutions dans son écosystème, et cela se vérifie une nouvelle fois avec le Charger 2. Fidèle à la philosophie de la marque, le Charger 2 est compatible avec 95% des stations d'alimentation portables du marché, que ce soit du BLUETTI ou non.

Si vous disposez du Charger 1 est que vous souhaitez passer au Charger 2, c'est tout simple. Le câblage est identique, donc vous n'avez qu'à changer l'unité en elle-même.

L'offre de lancement

Le Charger 2 est disponible à l'achat dès aujourd'hui, mercredi 7 janvier 2026. À l'occasion du lancement de ce produit, des offres de lancement Early Bird sont proposées par BLUETTI :

Charger 2 (avec câble DC) : prix de lancement de 399 € (du 7 janvier au 6 février 2026).

prix de lancement de (du 7 janvier au 6 février 2026). Charger 2 (sans câble DC) : offre exclusive pour les utilisateurs du Charger 1 à 99 € (du 7 au 10 janvier 2026).

offre exclusive pour les utilisateurs du Charger 1 à (du 7 au 10 janvier 2026). Charger 2 (sans câble DC) : prix de lancement de 149 € (du 11 janvier au 6 février 2026).

Ces offres sont cumulables avec le code promotionnel " ITBLUETTI " réservé aux lecteurs de IT-Connect et offert généreusement par BLUETTI. Il offre 5% de réduction sur tous les produits BLUETTI sur le site BLUETTI France, dont le Charger 2.

