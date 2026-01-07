CES 2026 : Sandisk Optimus enterre les SSD WD Blue et WD Black

Deux ans après le début de sa séparation avec Western Digital, le groupe américain Sandisk a annoncé au CES 2026 un rebranding pour ses disques SSD. Oubliez les appellations WD Blue et WD Black, car elles vont laisser place à une toute nouvelle nomenclature unifiée : la gamme Sandisk Optimus.

La fin de l'ère Western Digital pour les SSD

La scission entre Western Digital et Sandisk, deux géants du stockage, a débuté en 2024, et elle nécessite visiblement beaucoup de temps. D'un côté, c'est compréhensible, car cette séparation implique une restructuration à tous les niveaux, autant au niveau de l'administration que de la logistique. L'objectif étant de faire de Sandisk une marque qui regroupe tous les produits avec de la mémoire flash, de la carte microSD au disque SSD.

À l'occasion du CES 2026, Sandisk (qui a d'ailleurs abandonné la majuscule du "D") s'attaque à la symbolique de ses produits. L'objectif semble assez évident : effacer les traces de l'ancienne maison-mère pour repartir sur une nouvelle base.

Les références historiques associées aux disques SSD et que vous connaissez avec les appellations WD Blue et WD Black vont disparaitre. Une nouvelle gamme de produits va voir le jour au cours du premier trimestre 2026 : Sandisk Optimus.

"Le nouveau design s'inspire de l'héritage pionnier de la marque et de son engagement sans faille à proposer des innovations qui ravissent les utilisateurs finaux.", précise Sandisk.

Source : Sandisk

Une gamme Optimus déclinée en trois niveaux de performance

Pour succéder aux gammes existantes, Sandisk a choisi une approche progressive sous la bannière Optimus. Cela reprend le principe de WD Blue et WD Black qui ne correspondaient pas au même niveau de performances.

Voici comment se décompose l'offre Sandisk Optimus :

Sandisk Optimus ("tout court") : destiné au grand public, ce modèle d'entrée de gamme remplace les WD Blue. À l'instar du SN5100, il mise sur des puces NAND QLC et fait l'impasse sur le cache DRAM embarqué. Pour compenser, ces SSD utilisent la technologie HMB (Host Memory Buffer), sollicitant directement la RAM du système pour optimiser les transferts. Un choix technique qui permet de maintenir des tarifs agressifs sans sacrifier drastiquement la durée de vie.

Sandisk Optimus GX : pour ceux qui privilégient l'endurance, cette version remplace les premiers prix de la gamme WD Black (comme le SN7100). Ici, on retrouve de la mémoire TLC, réputée plus robuste. Bien que toujours sans cache DRAM dédié, ce modèle promet de belles performances avec des débits séquentiels pouvant atteindre 7 250 Mo/s en lecture et une endurance théorique de 1 200 TBW, s'appuyant sur l'architecture des contrôleurs WD A101.

Sandisk Optimus GX Pro : pour les utilisateurs plus exigeants, cette série remplace le haut du panier des WD Black (ex-SN8100). C'est le seul modèle de la famille à intégrer une puce DRAM dédiée, indispensable pour garantir des performances optimales en lecture et écriture aléatoires.

On distingue donc une réorganisation avec de l'entrée de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme, ce qui est cohérent. Néanmoins, cela semble être avant un changement d'esthétique et de référence, plutôt qu'une refonte technique.

La gamme Sandisk Optimus devrait débarquer chez les revendeurs français dans les semaines à venir.

Source