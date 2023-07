Ces deux applications de gestion et récupération de fichiers pour Android semblent fiables et anodines. Pourtant, des chercheurs en sécurité ont découvert qu'elles collectaient beaucoup de données sur votre smartphone et que celles-ci étaient envoyées vers des serveurs en Chine.

Publiées par l'éditeur "wang tom" sur le Google Play Store, les deux applications en question comptent plus de 1,5 million de téléchargements au total ! Ce qui est un chiffre important pour seulement deux applications. La première, c'est "File Recovery et Data Recovery" (identifiant "com.spot.music.filedate"), une application pour récupérer des fichiers supprimés sur un appareil Android et qui compte aujourd'hui plus de 1 million d'installations. La seconde, c'est "File Manager" (identifiant "com.file.box.master.gkd"), un gestionnaire de fichiers pour Android qui compte au moins 500 000 installations.

Les chercheurs en sécurité de chez Pradeo ont découvert que ces applications exfiltraient des données des appareils Android. Pourtant, sur le Google Play Store, la description précise : "Aucune donnée collectée". C'est loin d'être le cas, puisque d'après Pradeo voici les données récupérées par ces deux apps et envoyées vers la Chine :

La liste des contacts à partir de votre répertoire, mais aussi de vos comptes de messagerie et de vos réseaux sociaux

Images, fichiers audio et vidéo récupérés à partir des applications

Localisation de l'utilisateur en temps réel

Indicatif pays du numéro de téléphone

Nom du fournisseur de réseau

Code réseau du fournisseur SIM

Numéro de version du système d'exploitation

Marque et modèle de l'appareil

Il est clair que certaines données collectées n'ont rien à avoir avec les fonctionnalités des applications. Éventuellement, on peut accepter la collecte de la marque et du modèle de l'appareil pour l'optimisation de l'application, mais pour le reste... Preuve que ces applications sont douteuses, leurs icônes sur l'écran d'accueil sont cachées, de façon à ce qu'elles ne soient pas facilement supprimées.

D'après Pradeo, le développeur s'est probablement appuyé sur des émulateurs ou des fermes de smartphones pour augmenter le nombre d'installations de ses applications. Pradeo estime que le nombre d'avis est trop faible par rapport au nombre d'installations, ce qui n'est pas normal. Effectivement, quand on voit une application avec plus d'un million d'installations, on se dit qu'elle est fiable.

La bonne nouvelle, c'est que désormais elles ne sont plus disponibles sur le Play Store.

