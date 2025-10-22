Le 21 octobre 2025, OpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas, un navigateur web construit autour de ChatGPT lui-même. L'objectif : fusionner l'expérience de navigation, la recherche et l'assistance intelligente pour offrir une expérience complète aux côtés de l'IA.

Un navigateur intelligent avec ChatGPT

OpenAI estime que l’intelligence artificielle permet de "repenser la façon dont nous utilisons le Web". Avec ChatGPT Atlas, OpenAI franchit une étape importante : lancer un navigateur Web et faire de ChatGPT le cœur de ce navigateur. Cela signifie aussi que ChatGPT Atlas entre en concurrence directe avec Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou encore Perplexity Comet. Ce navigateur Web développé par OpenAI semble basé sur Chromium, il peut donc supporter les extensions de Google Chrome.

Atlas comprend ce que vous êtes en train de faire et peut vous assister puisque l'IA est intégrée au navigateur. Plus besoin d’ouvrir plusieurs onglets ou de copier-coller des informations : tout se passe dans la même fenêtre. Simplement à l'aide de votre curseur, vous pouvez déclencher des actions, par exemple en surlignant un texte.

"Ouvrez ChatGPT sur le côté de n’importe quelle fenêtre du navigateur pour résumer des articles, comparer des produits ou analyser les données, sur le site que vous êtes en train de consulter ou celui que vous venez de quitter.", précise OpenAI.

Grâce à une intégration native de la mémoire ChatGPT, le navigateur peut se souvenir du contexte de vos interactions pour vous aider dans vos tâches ultérieures. Par exemple, il pourra retrouver les offres d’emploi consultées la semaine précédente et en extraire les informations principales pour préparer un entretien. OpenAI en profite pour rassurer les utilisateurs quant à la confidentialité des données : ces mémoires restent entièrement facultatives et contrôlables, car l'utilisateur peut les visualiser, les archiver ou les effacer à tout moment.

Par défaut, OpenAI assure que le contenu consulté n’est pas utilisé pour l’entraînement des modèles. Les utilisateurs peuvent choisir d’y contribuer via les paramètres, et même dans ce cas, les sites ayant bloqué GPTBot resteront exclus.

Un mode agent intégré au navigateur Web

Autre fonctionnalité phare de ce navigateur web : le mode agent, déjà présent dans ChatGPT, va prendre place directement dans Atlas. L'objectif étant de demander à l'IA de réaliser des actions à votre place.

"L’agent ChatGPT se charge d’interagir avec les sites et d’effectuer les actions demandées en votre nom. Confiez-lui de vraies missions, comme la recherche et la réservation de séjours.", précise OpenAI.

Concrètement, l’utilisateur peut lui demander :

D’ouvrir et de consulter des documents pour en extraire un résumé,

De planifier un événement,

De réserver un rendez-vous,

D’ajouter les ingrédients d’une recette à un panier en ligne.

Le mode agent peut manipuler le navigateur, donc il peut ouvrir des onglets, cliquer, naviguer et exécuter des actions pour accomplir la tâche demandée.

La sécurité des agents IA

Attention, les agents IA sont récents, et d'une certaine façon, ils sont vulnérables. Ils peuvent se faire piéger sur certains sites web, ce qui peut avoir des conséquences pour l'utilisateur. Il ne faut surtout pas voir les agents IA (et l'IA d'une façon générale) comme un système impénétrable et plus malin que tout le monde. À ce propos, il suffit de faire quelques recherches sur le Web pour tomber sur différents rapports mettant en lumière le côté vulnérable de ces agents IA et les risques associés.

De son côté, OpenAI affirme que ses agents ne peuvent pas réaliser certaines actions :

Il ne peut pas exécuter de code dans le navigateur, télécharger des fichiers ou installer des extensions.

Il ne peut pas accéder à d'autres applications sur votre ordinateur ou à votre système de fichiers.

Il fait une pause pour s'assurer que vous le regardez agir sur des sites sensibles spécifiques tels que les institutions financières.

Vous pouvez utiliser l'agent en mode déconnecté pour limiter son accès aux données sensibles et le risque qu'il agisse en votre nom sur des sites web.

"Les capacités des agents de ChatGPT comportent toujours des risques. En plus de commettre des erreurs lorsqu'ils agissent en votre nom, les agents sont susceptibles de recevoir des instructions malveillantes cachées, qui peuvent être dissimulées dans des endroits tels qu'une page web ou un e-mail avec l'intention que les instructions annulent le comportement prévu de l'agent ChatGPT. Cela peut conduire à voler des données sur les sites auxquels vous êtes connecté ou à entreprendre des actions que vous n'aviez pas l'intention de faire.", peut-on lire.

OpenAI indique que le système d'agents de ChatGPT a été entrainé pendant des milliers d'heures pour mieux détecter les actes malveillants, et donc mieux vous protéger, vous et vos données. Le géant américain rappelle aussi que "les utilisateurs doivent évaluer les compromis lorsqu'ils décident quelles informations fournir à l'agent, et prendre des mesures pour minimiser leur exposition à ces risques."

ChatGPT Atlas est disponible dès aujourd’hui sur macOS pour les utilisateurs de ChatGPT, que ce soit avec la version gratuite ou les différents abonnements (Plus, Pro et Go), ainsi qu’en version bêta pour les comptes Business.

Pour le moment, il n'existe pas de versions de ChatGPT Atlas pour Windows, iOS et Android. Elles arriveront prochainement, mais attention à ce que vous téléchargez, certains pourraient tenter de profiter de la situation.

Pour télécharger ChatGPT Atlas, utilisez le site officiel de ChatGPT :

Avec ChatGPT Atlas, OpenAI ne se contente plus de proposer un outil de conversation, mais ambitionne de réinventer le navigateur web, au même titre que Perplexity.

