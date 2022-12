Tout le monde parle de ChatGPT depuis quelques jours, mais qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Voici une présentation de cet outil qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est tout de même bluffant.

Développé par l'entreprise OpenAI, l'outil ChatGPT est disponible au grand public depuis le 30 novembre 2022 et il a pour objectif de générer des textes à la demande, en fonction de la consigne donnée par l'utilisateur. Dopé à l'intelligence artificielle, cet outil conversationnel est surprenant, car il parvient à générer du texte, des consignes, des lignes de codes, à une vitesse éclair. Comme nous le verrons au travers d'exemple, le résultat est plus ou moins précis, mais tout dépend aussi de la formulation de la requête. Cet outil est également capable de s'adapter à n'importe quelle demande et de tenter d'y répondre.

Quelques jours à peine après son lancement, ChatGPT compte déjà plus de 1 million d'utilisateurs. Même si l'outil a un nombre limité de tokens dans sa version gratuite, on peut tout de même s'amuser un peu avec lui ! Ensuite, si l'on veut en faire un véritable allié au quotidien, il faudra acquérir des tokens. Par exemple, en anglais, un token correspond à environ 4 caractères.

À titre d'information, l'outil GitHub Copilot, qui sert à générer des bouts de code s'appuie sur de l'intelligence artificielle également puisqu'il utilise le service OpenAI Codex.

Commençons à jouer avec ChatGPT

Cet outil a éveillé ma curiosité, alors je l'ai testé, je lui ai fait des demandes en tout genre... D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire et commencer à tester aussi de votre côté en accédant à cette adresse : Tester ChatGPT.

Tout d'abord, je lui ai demandé de l'aide pour écrire une lettre de motivation pour un poste d'administrateur système... Il m'a retourné des conseils pour sur la rédaction de cette lettre de motivation. Puis, je lui ai demandé d'écrire cette lettre à ma place. Résultat, ChatGPT retourne un texte assez complet et bien structuré, et au passage. Bien sûr, cette lettre de motivation n'est pas du tout prête à l'emploi, mais cela peut donner un peu d'inspiration aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec ce type d'exercice. Vous remarquerez aussi que les demandes sont émises en français et que ChatGPT répond en français.

Prenons un sujet tendance : la Coupe du monde 2022. J'ai demandé à ChatGPT de rédiger un résumé du match France - Pologne. Il n'a pas su me répondre...

Maintenant, on va lui poser une question au sujet de PowerShell. J'aimerais créer des utilisateurs dans l'Active Directory avec PowerShell, en utilisant un fichier CSV, mais je ne sais pas comment faire ! ChatGPT pourra peut-être m'aider... Je vais lui poser la question. Dans le cas présent, il m'a retourné une véritable procédure avec un script PowerShell et les explications qui vont bien. C'est plutôt bien joué de sa part d'autant plus que les commandes sont valides. Assez bluffant pour le coup.

Selon la façon dont vous écrivez, la requête, le résultat sera plus ou moins pertinent, et parfois, en reformulant très légèrement la demande, on obtient quelque chose de plus précis / différent. En fait, à chaque fois que ChatGPT répond à une requête, vous pouvez aussi lui demander de régénérer une nouvelle réponse. Parfois, le principe reste le même, mais la syntaxe des phrases est différente.

Voici un autre exemple sur la création d'une VM Azure :

On peut aussi lui demander d'imaginer un dialogue :

Ou encore un titre accrocheur pour un article ! Si le titre ne plaît pas, on peut lui demander d'en générer des nouveaux, mais il donne déjà une liste intéressante ! On voit que ChatGPT ne manque pas d'ambition...

Alors oui, ChatGPT est bluffant et ultra polyvalent : on pourrait écrire des pages et des pages d'exemples. Cet outil est à la fois intéressant et dangereux : il peut être utile pour trouver de l'inspiration, rédiger une procédure rapidement, obtenir des lignes de code rapidement, etc... Mais, il faut garder à l'esprit qu'il peut se tromper ! Il peut permettre de gagner du temps, mais à condition d'être capable d'interpréter, de comprendre et éventuellement de corriger le résultat retourné. Toutefois, si l'outil gagne encore en précision dans les mois à venir, il deviendra redoutable.

Demain, ChatGPT pourrait devenir votre meilleur ami ou votre pire ennemi... Et vous, quel est votre avis sur le sujet ?