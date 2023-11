Il n'est plus possible d'utiliser une licence Windows 7 ou Windows 8 pour activer Windows 10 ou Windows 11. Le problème, c'est que ce changement opéré par Microsoft a des conséquences sur certains PC activés de façon légitime. Que se passe-t-il ?

Depuis début octobre, il n'est plus possible d'utiliser une clé de licence Windows 7 ou Windows 8 pour activer une machine sous Windows 10 et Windows 11. Vous allez me dire "pourquoi ?", et bien, tout simplement parce que Microsoft a pris la décision de ne plus l'autoriser au niveau de ses serveurs d'activations.

Auparavant, il était possible de migrer gratuitement de Windows 7 et Windows 8 vers une version plus récente de Windows, voire même d'effectuer une nouvelle installation de Windows 10 ou Windows 11 tout en l'activant avec une clé Windows 7 ou Windows 8. C'est comme un cadeau offert par Microsoft à ses utilisateurs.

Le problème, c'est qu'en ce moment, des utilisateurs de PC Windows 10 ou Windows 11 activés de cette façon se retrouvent avec un système désactivé ! Ceci est vrai aussi bien pour les mises à niveau que pour les nouvelles installations.

Il y a de nombreux témoignages, que ce soit sur d'autres sites ou sur les réseaux sociaux, notamment sur X (Twitter). Visiblement, lorsque "l'activation saute" et que Windows indique que la copie n'est pas activée, c'est parce qu'il y a eu une mise à jour du BIOS sur la machine, ou un changement dans la configuration matérielle. Pourtant, ce n'est pas censé remettre en cause l'activation de la licence : Microsoft l'admet également de son côté.

Pour le moment, il n'existe pas de solution pour réactiver la licence : l'entreprise américaine travaille sur le sujet pour éviter de pénaliser trop d'utilisateurs. Au final, si vous ne souhaitez pas vivre cette mauvaise expérience, attendez de mettre à jour votre BIOS (on ne le fait pas tous les jours non plus...) ou de modifier la configuration matérielle de votre machine.

N'hésitez pas à commenter pour partager votre expérience si vous avez rencontré ce problème !

