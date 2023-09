Pour bien choisir sa tablette tactile Android, il existe de nombreux guides d’achat sur le web. La plupart de ces guides se focalisent sur les caractéristiques techniques et sur les fonctionnalités de ces tablettes. Aujourd’hui, nous avons décidé de vous proposer une approche légèrement différente en partant des besoins des différents types d’utilisateurs.

Quelle tablette Android pour utiliser des applications simples ?

L’utilisation la plus classique et la plus courante de la tablette tactile, c’est la navigation sur internet. En effet, les tablettes Android sont principalement utilisées par des particuliers qui souhaitent consulter des sites internet, utiliser des applications de jeu, aller sur les réseaux sociaux ou encore prendre et regarder des photos et des vidéos. Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs de tablettes les achètent aussi pour passer des appels en visio (pratique de plus en plus répandue depuis le confinement).

Une tablette Android d’entrée de gamme suffira pour de la simple navigation. Il ne sera pas nécessaire de choisir une tablette tactile Android puissante avec une grande capacité de stockage. Pour utiliser des applications de vidéo, de photo, pour passer des appels en visio ou encore pour regarder des séries, des films ou de la musique, il est nécessaire de vérifier la taille et la résolution de l’écran, la qualité de l’affichage et la rapidité d’exécution de programmes. L’autonomie de la batterie et la prise en charge d'une carte nano-SIM deviendront aussi des critères importants si l’on veut utiliser sa tablette à l’extérieur.

Quelle tablette Android pour effectuer des tâches complexes ?

Pour les étudiants et les personnes qui utilisent leurs tablettes dans le cadre du travail, ainsi que pour ceux qui souhaitent utiliser des applications plus complexes, il sera nécessaire de monter légèrement en gamme. En effet, pour utiliser plusieurs applications simultanément, pour utiliser des jeux en ligne, faire du traitement de texte, ou encore pour utiliser des outils de collaboration en ligne comme Teams ou Google Drive, il est indispensable d’opter pour une tablette plus performante avec un bon écran, un bon processeur et de la mémoire. Pour une utilisation scolaire ou universitaire, l’autonomie de la batterie est un critère essentiel.

Quelle tablette pour une utilisation avancée ?

Pour une utilisation intensive, il faudra davantage se plonger dans les caractéristiques techniques.

Pour créer du contenu

Les créateurs de contenus ou les influenceurs sur les réseaux sociaux utilisent de plus en plus des tablettes tactiles, aussi bien dans un cadre amateur que professionnel. Les applications de PAO demandent davantage de puissance et de mémoire (mémoire vive ou mémoire de stockage), ainsi qu’une excellente connexion si l’on est relié à un Cloud. La qualité de la caméra deviendra un critère essentiel, au même titre que la taille et la résolution de l’écran.

Pour une utilisation professionnelle

Les professionnels qui utilisent des tablettes dans le cadre d’une activité de travail dans le secteur du commerce, des services, de l’industrie ou encore de la logistique et des transports ont autant besoin de performances et de vitesse d’exécution que d’autonomie au niveau de la batterie. Néanmoins, le critère déterminant ici restera la sécurité informatique et la protection des données de l’entreprise et des données personnelles des clients et des utilisateurs. Ceci implique de choisir un constructeur qui assure un bon suivi de ses tablettes sur plusieurs années (notamment avec les mises à jour de sécurité mensuelles) et d'équiper le système d'une solution de sécurité pour se protéger des menaces.

Les meilleures offres de Tablettes Android du moment

Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAE - tablette - Android 11 : pour la navigation

Si vous cherchez une tablette Android à petit prix pour de la navigation et pour utiliser des applications simples. Celle-ci vous donnera entière satisfaction. Son écran de 8 pouces en fait la tablette de voyage idéale.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro - tablette - Android - 128 Go : puissance et connectivité

Pour une utilisation plus complexe, pour les particuliers comme pour les professionnels, cette tablette offre de meilleures performances et une plus grande mémoire. Son écran est aussi plus grand (10 pouces). Sa robustesse et son autonomie lui offrent une bonne mobilité (connexion 5G et WiFi 6).

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - tablette - Android - 512 Go : performance et fluidité

Avec son écran de haute résolution associé à une dalle Amoled de 14,6 pouces et son taux de rafraichissement de 120 Hz, c’est la tablette idéale pour ceux qui souhaitent travailler de la vidéo HD (ou 4K) ou faire du gaming. Son autonomie est très bonne et elle dispose d’un système de recharge rapide.

Article sponsorisé.