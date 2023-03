Aujourd’hui, l’habitat est au centre de toutes les attentions. Les enjeux de la transition énergétique rendent nécessaire la construction de logements plus écologiques ou la rénovation des équipements des logements anciens. On veut aussi des logements plus intelligents, plus intuitifs qui nous permettent d’améliorer notre confort au quotidien et de réaliser d’importantes économies. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une technologie qui rend les habitats plus écoresponsables : les thermostats.

Qu’est-ce qu’un thermostat connecté ?

Le thermostat connecté fait partie des équipements de domotique, technologies qui permettent une gestion automatisée de l’habitat. C’est un appareil qui va maintenir la température ambiante entre deux valeurs dans un lieu clos. Il est constitué d’une technologie qui permet de mesurer la température et d’une autre qui va agir sur le réglage du chauffage. Aujourd’hui, les thermostats connectés ont la possibilité d’être contrôlés et programmés à distance. Certains modèles incluent un système de reconnaissance vocale ainsi qu’une reconnaissance intelligente de présence. Les thermostats connectés sont aussi reliés à d’autres équipements comme les volets, les portes, les fenêtres pour s’autoréguler en fonction des ouvertures. Vous découvrirez notamment une gamme de thermostats intelligents sur silamp.fr.

Quels sont les différents types de thermostats connectés ?

On distingue généralement deux types de thermostats.

Les têtes thermostatiques connectées

Les têtes thermostatiques sont des vannes que l’on vient fixer sur des chauffages qui disposent de poignées compatibles. Elles fonctionnent avec des fils. Elles conviennent pour des chauffages non connectés et sont vendues par lots afin d’être placées sur plusieurs appareils de chauffage. Une fois installées, ces têtes thermostatiques peuvent communiquer entre elles et être contrôlées à distance à l’aide d’une application mobile.

Les thermostats connectés

Ces appareils fonctionnent avec des chauffages connectés et même des chauffe-eaux connectés. Ils sont donc placés à distance de ces équipements et peuvent coordonner plusieurs appareils en même temps. Ils fonctionnent avec tout type de chauffage (chauffages à eau ou chauffage électrique). On peut les placer sur un meuble ou bien les fixer sur un mur.

Les thermostats connectés font bien plus que vous faire économiser de l’argent

À la question « Comment les thermostats connectés peuvent-ils vous faire économiser de l’argent sur vos factures d’énergie ? », on peut répondre par l’affirmative, mais nous allons voir qu’ils présentent de nombreux avantages.

Un thermostat permet de réduire le montant de ses factures d’énergie

Le rôle d’un thermostat de chauffage ou d’un chauffe-eau dans une maison, c’est de réguler la température en fonction de différents facteurs environnementaux. Les thermostats connectés peuvent inclure un certain nombre de réglages, qui vont leur permettre d’adapter la température des pièces en fonction de la fréquentation, de l’heure, du temps qu’il fait dehors ou encore des ouvertures de portes ou de fenêtres. Certains modèles de thermostats intelligents détectent la présence de personnes dans un logement pour offrir une gestion entièrement automatisée.

Moins chauffer son habitat et son eau dans les moments où l’on n’en a pas besoin permet de gaspiller moins d’énergie. Cet équipement contribue amplement à réduire le montant des factures d’énergie à travers la réduction des pertes de chaleur.

Un thermostat permet de rendre votre habitat plus confortable

L’autre avantage évident d’utiliser un thermostat connecté, c’est d’avoir une température ambiante constante et parfaitement adaptée aux différentes pièces de votre maison. Il est possible de chauffer la salle de bain le matin ou le salon en soirée. De chauffer les chambres des enfants en journée durant les mercredis et les week-ends. Le thermostat connecté peut être programmé facilement depuis une simple application mobile. Les programmes peuvent être adaptés en fonction des circonstances depuis chez soi ou bien depuis l’extérieur de sa maison. Votre enfant rentre plus tôt parce qu’un prof est absent ou parce que son activité sportive a été annulée. Vous pourrez augmenter le chauffage pour son arrivée.

Un thermostat connecté rend votre logement plus intelligent

Le thermostat, même dans ses premières versions, est conçu pour rendre l’habitat plus intelligent, car il va mesurer la température de la maison et adapter le fonctionnement des appareils individuellement ou en simultané en fonction des réglages qui auront été définis. Ces réglages varient en fonction des créneaux horaires. Il était possible de programmer différents réglages horaires en fonction des pièces. Aujourd’hui, là où le thermostat connecté est encore plus intelligent, c’est qu’il peut être réglé et commandé depuis un smartphone ou par la voix d’une part, et qu’il est relié aux autres équipements connectés de la maison. Il peut adapter la température de chauffage d’une pièce ou de l’eau en fonction d’un certain nombre de facteurs. Il pourra s’adapter à l’allumage des lumières, à l’ouverture des portes et des fenêtres de la maison tout comme à la température extérieure. Plus la technologie évolue, plus les thermostats sont autonomes et intelligents.

En conclusion, nous pouvons dire que non seulement le thermostat connecté est un équipement indispensable pour rendre un habitat moins énergivore et donc faire des économies d’énergie, mais c’est aussi un équipement écologique qui rend le quotidien plus confortable.