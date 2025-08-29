I. Présentation

Passer d’une vidéo à l’autre sur YouTube, scroller sans fin sur les réseaux sociaux, ou se perdre dans les actualités en ligne… Autant de distractions qui peuvent rapidement grignoter votre temps et votre concentration.

Si vous cherchez un moyen simple et efficace pour reprendre le contrôle, je vous présente l’extension pour navigateur LeechBlock NG qui peut vous aider à freiner votre navigation compulsive et améliorer votre productivité.

II. LeechBlock, reprendre le contrôle de sa concentration

Un temps d’attente, une page de chargement, une perte de concentration temporaire, et vous cliquez immédiatement sur vos raccourcis YouTube, TikTok, Instagram ou Linkedin ? C’est normal, ces sites ont été conçus pour cela ! Le plus souvent, on y reste d’ailleurs bien plus de temps que nécessaire et cela nous fait perdre beaucoup de temps et d’énergie.



J’utilise depuis longtemps l’extension pour navigateur LeechBlock. Elle me permet de retarder l’affichage, demander un mot de passe, ou même bloquer l’accès à certains sites chronophages durant les heures que je détermine. Le résultat : je perds beaucoup moins de temps sur ces sites et ma concentration est bien meilleure.

L’extension s’est développée au fil du temps pour proposer tout un tas de fonctionnalités très utiles, telles que :

Définir des listes de sites à bloquer/contrôler ;

Définir les jours et heures auxquelles s’appliquent nos restrictions ;

Définir différents types de blocage, plus ou moins strictes.

Voyons comment installer, configurer et utiliser ce plugin.

III. Mise en place et utilisation de LeechBlock sur un navigateur

A. Installer l’extension LeechBlock sur Chrome et Firefox

L’installation de l’extension sur les navigateurs classiques (Chrome et Firefox) est aussi simple que pour n’importe quel autre add-on, il suffit de se rendre sur ces pages :

Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/leechblock-ng/

Cliquez sur Ajouter à Firefox :

Installation de LeechBlockNG sur Firefox.

Les options de paramétrage de l’extension seront accessibles ici :

Accès à la configuration de l'extension LeechBlock sous Firefox.

Pour Chrome : https://chromewebstore.google.com/detail/leechblock-ng/blaaajhemilngeeffpbfkdjjoefldkok?hl=fr

Cliquez sur Ajouter à Google Chrome :

Installation de LeechBlockNG sur Firefox.

Les options de paramétrage de l’extension seront accessibles ici :

Accès à la configuration de l'extension LeechBlock sous Firefox.

Dès lors, l’extension navigateur sera présente dans votre barre supérieure et vous pourrez accéder à la partie configuration.

B. Configurer vos restrictions dans LeechBlock

La liste des sites que l’on souhaite contrôler est organisée par Block Set, chacun aura une liste de sites, un planning et un type de blocage qui lui est propre. Pour l’exemple, nous allons créer un Block Set que nous allons nommer “Travail” qui va restreindre l’accès à certains réseaux sociaux en semaine.

Vue des différents block sets disponibles sur LeechBlock.

On commence par se rendre dans les options de l’add-on, à cliquer sur Block Set 1 et à lui donner un nom. Puis, nous pourrons saisir les sites à contrôler dans la section What to Block :

Configuration des sites à contrôler ou bloquer sur LeechBlock.

Après avoir défini nos domaines à contrôler, on passe à la partie When to block qui permet de définir quand s’applique le blocage (jours de la semaine et heures) :

Définition des conditions temporelles de blocage.

Ici, je définis les périodes horaires auxquelles s’applique le Block Set, mais aussi un temps maximum de visite par jour (50 minutes toutes les 24h). Enfin, on peut cocher les jours d’application du Block Set. Dans mon cas : en semaine.

Enfin, nous passons à la partie How to Block qui permet de définir plusieurs types de blocage :

Les types de blocage sont :

Default Page : l’accès est bloqué et vous atterrissez sur une page par défaut proposée par LeechBlock ;

: l’accès est bloqué et vous atterrissez sur une page par défaut proposée par LeechBlock ; Blank Page : Même chose, mais vous atterrissez sur la page par défaut de notre navigateur (page vide) ;

: Même chose, mais vous atterrissez sur la page par défaut de notre navigateur (page vide) ; Password Page : L’accès est débloqué après saisie d’un mot de passe à définir dans les options. Cela nécessite donc une action “consciente” de votre part :

Demande de mot de passe LeechBlock pour "débloquer" l'accès à un site contrôlé.

Delayed Page: Affichage d’une page intermédiaire d’attente (temps paramétrable) avant redirection automatique vers le site initial :

Page de chargement intermédiaire avec message personnel.

Pour ma part, je préfère la restriction qui affiche une page de chargement intermédiaire. Je trouve qu’elle est la plus efficace, car l’attente (configurée dans mon cas à 15 secondes) me suffit à me dire “je n’ai vraiment pas besoin de me rendre sur cette page” et résulte dans 90% des cas à une fermeture de la page avant d’atteindre le site en question.

Dans le cas de la page d’attente, changer brièvement d’onglet interrompt le décompte, ce qui vous force à rester devant cette page jusqu’à la fin du décompte. Ils ont pensé à tout :).

Bien sûr, je vous recommande de tester les différentes options pour voir laquelle sera la plus efficace dans votre cas. Leechblock contient plein de paramètres et de fonctionnalités comme l’ajout rapide d’un site à un Block Set, la comptabilisation du temps passé sur les sites contrôlés, etc.

IV. Conclusion

LeechBlock est une extension gratuite qui m’est personnellement très utile, c’est pourquoi j’ai souhaité vous en parler. Bien sûr, l’utilisation de ce type d’extension ne fonctionne que si vous êtes honnête avec vous-même et ne remplace en rien un proxy ou un contrôle parental. Pour ma part, elle me suffit largement depuis longtemps et m’a surement aidée à gagner de nombreuses heures de concentration et d’énergie.

J’espère que cette petite astuce vous sera utile, n’hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c’est le cas. 🙂



Et, interdiction d'ajouter "it-connect.fr" dans vos Block Set bien sûr 😉