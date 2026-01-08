Vous désirez apprendre à utiliser Copilot Chat mais vous ignorez par où commencer ? Pas de panique, ce guide pratique vous explique comment profiter de l'IA de Microsoft accessible à tous les utilisateurs.

Copilot Chat est-il gratuit ou payant, comment accéder à son interface pour dialoguer avec l'IA, ou encore dans quels scénarios l'utiliser ? Cet article répondra à un ensemble de questions que vous pourriez vous poser. En tant qu'administrateur d'un tenant Microsoft 365, je vais également vous indiquer comment faciliter l'accès à Copilot Chat en le rendant accessible plus facilement à vos utilisateurs, y compris dans les applications Microsoft 365 Apps (Word, PowerPoint, Outlook, etc.).

Découvrez ma vidéo de démonstration ci-dessous, elle vous offre un aperçu complet en 8 minutes.

Copilot Chat : gratuit ou payant

Copilot Chat est accessible gratuitement à tout le monde, même s'il y a des petites subtilités en fonction de la façon dont vous souhaitez accéder à l'IA. Cela signifie qu'avec ou sans compte Microsoft, vous pouvez solliciter Copilot Chat afin de l'interroger sur des sujets divers et variés.

Nous pouvons résumer l'accès à Copilot Chat de la façon suivante :

Méthode d'accès Gratuit (sans compte) Gratuit (avec compte) Gratuit avec toute licence Microsoft 365 Payant Avec un navigateur Web sur copilot.microsoft.com X X X X Avec l'application Copilot sur Windows X X X X Avec l'application Microsoft 365 Copilot sur Windows X X X Copilot Chat dans les applications bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote) X X Microsoft 365 Copilot / For Business X

La dernière ligne de ce tableau mérite une attention particulière et quelques précisions. Le site de Microsoft précise : "Copilot Chat est disponible sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs de Microsoft Entra ID détenant un abonnement à Microsoft 365 éligible."

Même s'il est accessible sans frais supplémentaire, on peut considérer l'intégration de Copilot Chat à Office comme payante puisque vous devez disposer d'un abonnement Microsoft 365 qui lui est payant. La bonne nouvelle, c'est qu'il est inclus dans une grande majorité des offres personnelles et professionnelles. Que ce soit à la maison ou au bureau, si vous utilisez les outils Microsoft 365, vous avez accès à Copilot Chat.

Note : avec Copilot Chat, vous bénéficiez de l'IA dans les outils Office même si vous ne disposez pas d'une licence complète Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot / For Business

Microsoft 365 Copilot est un add-on payant. Il s’agit d’une version plus avancée que Copilot Chat, directement intégrée aux outils Word, PowerPoint et Excel. Contrairement à Copilot Chat, qui s’affiche dans une barre latérale, Copilot est intégré au cœur des applications, offrant ainsi beaucoup plus de flexibilité et de puissance.

Copilot permet notamment de créer des présentations de A à Z (PowerPoint), de rédiger des e-mails en allant plus loin dans l'analyse du contexte (Outlook), de développer des formules complexes (Excel) ou encore de générer et analyser des graphiques.

À noter que, depuis le 1er décembre 2025, Copilot for Business est désormais disponible pour les PME jusqu’à 300 utilisateurs.

Il est essentiel de bien faire la distinction entre Copilot Chat et Microsoft 365 Copilot.

Commençons par évoquer la méthode ouverte et accessible à tous : l'accès à Copilot Chat via le Web. Vous n'avez qu'à ouvrir votre navigateur pour accéder à l'adresse copilot.microsoft.com pour commencer à dialoguer avec l'IA.

Deux cas de figure :

Utilisation sans compte Microsoft (anonyme, disons) : vous pouvez échanger avec Copilot Chat, mais vous n'aurez pas accès à votre historique de conversations.

Utilisation avec un compte Microsoft : vous pouvez échanger avec Copilot Chat et vos échanges seront associés à votre historique. Vous pouvez les retrouver à tout moment. Il y a aussi un lien plus facile avec les services Microsoft, en particulier pour travailler sur un fichier.

Copilot Chat est également intégré au sein de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Au sein de ces applications, il prend la forme d'un panneau latéral directement intégré aux applications. C'est une bonne nouvelle, car l'utilisateur n'a plus besoin de jongler entre plusieurs fenêtres, c'est donc plus pratique. Cette intégration renforcée donne aussi un autre avantage important : l'IA peut analyser directement le document ou l'e-mail sur lequel vous travaillez.

Note : la version gratuite de Copilot Chat, c'est-à-dire sans la licence Microsoft 365 Copilot, est limitée au fichier ou à l'e-mail ouvert.

Prise en main de Copilot Chat

Directement depuis l'interface Web de Copilot Chat, vous pouvez solliciter l'IA pour lui poser une question, lui demander de rédiger un texte, etc... Nous sommes début janvier 2026, on pourrait donc demander à Copilot de rédiger un e-mail pour les vœux 2026. L'objectif étant d'avoir une idée si vous manquez d'inspiration et vous pouvez ensuite personnaliser le message pour y apporter une touche personnelle (ce qui me semble essentiel).

L'interface de Copilot Chat intègre la possibilité d'ajouter des images ou des fichiers, de générer une image, de créer un podcast ou encore un questionnaire. Ce dernier outil est intéressant pour tester ses connaissances sur un sujet de façon interactive (pour apprendre une langue, par exemple).

Voici d'autres cas d'usage :

Résumer une page Web simplement en fournissant le lien vers celle-ci. Exemple de prompt : "Résume cette page web en 5 points clés : [URL]".

simplement en fournissant le lien vers celle-ci. Exemple de prompt : "Résume cette page web en 5 points clés : [URL]". Rédiger un courrier , ce qui est bien pratique pour les démarches administratives (résiliation d'un contrat, demande de dédommagement, etc.). Exemple de prompt : "Écris un e-mail à destination de mon opérateur internet, car suite à une coupure prolongée de 2 jours, du 10 au 11 décembre 2025, je souhaite obtenir un dédommagement."

, ce qui est bien pratique pour les démarches administratives (résiliation d'un contrat, demande de dédommagement, etc.). Exemple de prompt : "Écris un e-mail à destination de mon opérateur internet, car suite à une coupure prolongée de 2 jours, du 10 au 11 décembre 2025, je souhaite obtenir un dédommagement." Effectuer une comparaison. Exemple de prompt : "Compare ces deux hôtels [nom de l'hôtel 1, ville] et [nom de l'hôtel 2, ville] et liste les différences, y compris le restaurant, les commodités et les trois avis clients les plus pertinents."

Exemple de prompt : "Compare ces deux hôtels [nom de l'hôtel 1, ville] et [nom de l'hôtel 2, ville] et liste les différences, y compris le restaurant, les commodités et les trois avis clients les plus pertinents." Analyser et résumer un document PDF . Exemple de prompt : "Analyse ce [document PDF] et résume les 3 points clés. Propose deux questions pertinentes à poser à mon équipe pour approfondir le sujet."

. Exemple de prompt : "Analyse ce [document PDF] et résume les 3 points clés. Propose deux questions pertinentes à poser à mon équipe pour approfondir le sujet." Accompagner l'utilisateur dans son quotidien. Exemple de prompt (pour ceux dont la résolution 2026 est de se mettre au sport) : "Créer un plan de fitness de 4 semaines pour une personne qui débute, avec des rappels et des conseils personnalisés à partir du 5 janvier. Considère que je reprends l'exercice après [X] ans de pause et donne-moi les exercices appropriés."

Les cas d'usage sont illimités, mais il est essentiel de bien prendre le temps de rédiger votre prompt.

Il est à noter que l'utilisation d'un compte Microsoft 365 professionnel permet de bénéficier de la protection des données de l'entreprise directement dans l'interface de Copilot Chat. Cela se caractérise par une icône en forme de bouclier vert dans l'interface de Copilot Chat. C'est une précision importante.

Parlons maintenant de Copilot Chat dans les outils Microsoft Office.

Copilot Chat dans Word peut vous accompagner dans la rédaction d'un document ou pour reformuler une phrase. Il peut aussi vous aider à réécrire un texte. Prenons l'exemple de notes prises lors d'une réunion : elles sont souvent désordonnées, avec des fautes, etc...

Plutôt que de passer de longues minutes à remettre tout cela au propre, vous pouvez solliciter Copilot avec un prompt comme celui-ci : "Transforme ces notes en un compte-rendu professionnel et structuré. Ajoute une section pour les décisions prises et un tableau pour le plan d'action avec les responsables."

Quelques secondes plus tard, Copilot retourne un résultat satisfaisant et correspondant à mes attentes. Il a également intégré un tableau, comme je lui ai demandé. Concrètement, le compte-rendu de la réunion est prêt à l'emploi et à être partagé avec les personnes concernées. C'est un bon exemple de tâche où l'IA joue un rôle important pour booster notre productivité. L'idée : gagner quelques minutes par-ci par-là et se concentrer sur des tâches avec une réelle valeur ajoutée.

Quand vous sollicitez Copilot Chat dans les outils Microsoft Office, il indiquera des informations sur le contexte. Ici, il nomme le fichier Word sur lequel je me situe actuellement, ce qui signifie que sa réponse tient compte des informations présentes dans ce document. Vous pouvez aussi poursuivre la conversation avec des questions ou demandes supplémentaires : des suggestions sont aussi directement proposées.

Voici d'autres cas d'usage avec les applications Office d'une façon générale :

Créer un modèle de CV,

Créer un modèle de courrier,

Analyser un budget personnel et afficher des insights (indicateurs clés),

Générer le plan pour une présentation PowerPoint, voire même générer les diapositives,

Résumer un e-mail,

Rédiger ou répondre à un e-mail (assistant à la rédaction),

La rédaction d'un prompt Copilot Chat

La qualité du prompt, c'est-à-dire du message que vous adressez à l'IA, a un impact significatif sur la qualité de la réponse obtenue. Soyez précis, exprimez vos attentes clairement et faites attention aux fautes de frappe et d'orthographe. Plus le prompt est précis, plus la réponse sera précise. L'IA ne peut pas lire dans vos pensées, donc vous devez lui donner les informations nécessaires.

Au début, ce n'est pas forcément évident de rédiger un prompt, car c'est une approche nouvelle pour certains utilisateurs. Cela peut être étonnant, mais vous pouvez solliciter une IA pour qu'elle vous rédige un prompt plus précis, et ensuite vous lancez la requête avec ce nouveau prompt. Voici aussi deux ressources intéressantes proposées par Microsoft pour vous aider :

Admin : activez Copilot Chat sur Microsoft 365

Terminons par une information importante à destination des administrateurs de tenants Microsoft 365. Il y a une option à bien configurer dans les options du portail Microsoft 365 pour rendre accessible Copilot Chat au plus grand nombre. En tant qu'utilisateur, vous devez solliciter le service informatique de votre organisation pour que cette configuration soit effectuée.

Accédez à cette page du Centre d'administration Microsoft 365, puis sélectionnez l'option "Épingler Microsoft 365 Copilot Chat".

Ici, vous devez choisir l'état "Épingler Copilot Chat dans Applications Microsoft 365 (recommandé)" et cliquer sur le bouton "Enregistrer".

Grâce à ce choix, Copilot Chat sera accessible plus facilement par vos utilisateurs, que ce soit dans le portail Microsoft ou dans les applications Office. Autrement dit, c'est essentiel d'activer cette option si vous souhaitez bénéficier du Copilot Chat gratuit dans les applications Office.

Pour bénéficier de Copilot Chat, ou plus largement, de Copilot, les entreprises doivent se procurer des licences Microsoft 365 ou des licences Microsoft 365 Copilot.

Copilot Chat est accessible par tous les utilisateurs dans toutes les organisations, à partir du moment où le compte est couvert par une licence Microsoft 365.

est accessible par tous les utilisateurs dans toutes les organisations, à partir du moment où le compte est couvert par une licence Microsoft 365. Microsoft 365 Copilot est une licence additionnelle disponible pour les utilisateurs déjà couverts par une licence Microsoft 365 (Microsoft 365 E3, Microsoft Business Standard, etc.). C'est une licence add-on qui donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, comme l'intégration avec SharePoint.

En résumé :

Aspect Copilot Chat Microsoft 365 Copilot Exigences de licence Abonnement Microsoft 365 Abonnements Microsoft 365 E3, E5, A3, A5 et Business Standard & Premium Frais d'abonnement Aucun coût supplémentaire Abonnement complémentaire (Add-on) Accès au contenu de l'entreprise Non (mais possible via des agents personnalisés) Oui Sources de données Copier-coller de texte, fichiers téléchargés, contenu Web, données du document ouvert. Microsoft Graph, données des applications Microsoft 365, contenu Web, SharePoint. Sécurité et conformité Protection des données d'entreprise (EDP) EDP plus d'autres comme SAM Agents Oui, à la fois gratuit et facturé à l'usage Oui, Microsoft Copilot Studio Intégration de la recherche Web Oui Facultatif (contrôlé par l'utilisateur / l'administrateur) Déploiement L'administrateur doit épingler Copilot Chat dans les paramètres du tenant Microsoft 365 (évoqué précédemment) Plus d'options car plus d'outils et plus de possibilités pour la protection des données (données organisationnelles)

Si vous avez une question, vous pouvez commenter cet article.