31/12/2025
IT-Connect » Actualités » Actu Cybersécurité » Cyberattaque contre l’ESA : des pirates revendiquent le vol de 200 Go de données

Cyberattaque ESA - Décembre 2025
Actu Cybersécurité

Cyberattaque contre l’ESA : des pirates revendiquent le vol de 200 Go de données

Florian BURNEL 0 commentaire

L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a confirmé avoir été victime d'une cyberattaque ciblant des serveurs situés en dehors de son réseau principal. Les pirates auraient eu accès à des données "non classifiées" d'après l'ESA, tandis que les auteurs affirment avoir entre les mains 200 Go de données. Voici ce que l'on sait.

Commençons par quelques mots sur l'Agence Spaciale Européenne est une organisation intergouvernementale basée à Paris et coordonnant les activités spatiales de 23 États membres. C'est une organisation importante dans ce domaine, avec plus de 3 000 salariés. Au-delà de la France, il y a beaucoup de pays européens et d'autres comme le Canada.

Une intrusion confirmée par l'ESA

Mardi 30 décembre 2025, un communiqué officiel a été publié sur le compte X de l'ESA pour reconnaître l'existence d'une intrusion. Ce message fait suite à des revendications publiées par des pirates sur le forum BreachForums.

Cette attaque n'impacterait pas le réseau principal de l'ESA, mais des serveurs externes. Voici ce que l'on peut lire : "L'ESA est au courant d'un récent problème de cybersécurité impliquant des serveurs situés en dehors du réseau interne de l'ESA. Nous avons lancé une analyse forensique de sécurité — actuellement en cours — et mis en œuvre des mesures pour sécuriser tous les appareils potentiellement affectés."

L'ESA insiste sur deux points importants :

  • Les pirates auraient eu accès à un faible nombre de serveurs externes,
  • Les serveurs en question contiendraient des informations non classifiées, correspondant à des données sur les "activités d'ingénierie collaborative" au sein "de la communauté scientifique".

200 Go de données volés par les pirates

Sans surprise, la version officielle de l'ESA est différente de la version des attaquants quant à la criticité des données exposées par cette intrusion. Là où les deux parties semblent s'entendre, c'est sur le fait que l'intrusion concerne uniquement quelques serveurs externes.

Sur BreachForums, l'auteur du message a publié des captures d'écran et il prétend avoir maintenu un accès aux serveurs JIRA et Bitbucket de l'ESA pendant une semaine entière avant d'être détecté. Ils affirment avoir dérobé plus de 200 Go de données grâce à ces accès.

"Je me connecte à certains de leurs services depuis environ une semaine maintenant et j'ai volé plus de 200 Go de données. Y compris le dump de tous leurs dépôts Bitbucket privés.", précise le pirate.

Ils donnent aussi quelques précisions sur les fichiers exfiltrés et ces derniers correspondent à des fichiers utilisés par l'équipe technique :

  • Code source et pipelines CI/CD,
  • Tokens d'API et jetons d'accès,
  • Documents confidentiels et fichiers de configuration,
  • Scripts Terraform et fichiers SQL,
  • Identifiants "codés en dur"

Désormais, attendons les résultats de l'enquête pour en savoir plus sur l'impact réel de cette intrusion.

Source

Image d'illustration générée par IA.

author avatar
Florian BURNEL Co-founder of IT-Connect
Ingénieur système et réseau, cofondateur d'IT-Connect et Microsoft MVP "Cloud and Datacenter Management". Je souhaite partager mon expérience et mes découvertes au travers de mes articles. Généraliste avec une attirance particulière pour les solutions Microsoft et le scripting. Bonne lecture.
Voir la bio complète
social network icon social network icon
Partagez cet article Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Linkedin Envoyer par mail

Vous pourrez aussi aimer

WinRAR sous Windows - CVE-2023-40477

WinRAR (CVE-2023-40477) : une simple archive RAR pour exécuter une commande sur Windows

Florian BURNEL 0
ChatGPT Atlas - une nouvelle technique d’injection détourne l’omnibox avec de fausses URL

ChatGPT Atlas : une nouvelle technique d’injection détourne l’omnibox avec de fausses URL

Florian BURNEL 0

L’importance de la récupération de données pour les entreprises

Florian BURNEL 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.