18/12/2025
Cyberattaque ministère de l'Intérieur - les pirates ont bien eu accès à des fichiers importants
Actu Cybersécurité

Cyberattaque ministère de l’Intérieur : les pirates ont bien eu accès à des fichiers importants

Florian BURNEL 0 commentaire

Suite à la revendication du piratage du ministère de l'Intérieur par les opérateurs de BreachForums, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s'est une nouvelle fois exprimé à ce sujet. Voici les dernières informations.

Tout d'abord, les propos de Laurent Nuñez permettent de comprendre une chose : l'accès aux serveurs de messagerie a permis aux pirates d'accéder à des fichiers. Autrement dit, les pirates ont pu pivoter vers d'autres composants du système d'information. En effet, le ministre de l'Intérieur explique qu'un acteur malveillant a pu accéder à des fichiers en utilisant des mots de passe qui n'auraient pas dû être échangés en clair via des e-mails. C'est donc dans le contenu des e-mails que des informations sensibles ont pu être identifiées.

"Il y a eu des imprudences.", précise-t-il, en ciblant indirectement les collaborateurs du ministère de l'Intérieur (qui ne sont pas moins de 300 000). Même si cette vérité pourrait certainement s'appliquer dans une majorité des organisations. Il s'agit là d'un principe de base en matière d'hygiène numérique.

L'accès aux antécédents judiciaires confirmé

Laurent Nunez affirme que "C'est très grave.", en évoquant cette intrusion. Il avoue également : "On sait qu'il y a eu des compromissions dont on ne connait pas l'ampleur.", les investigations sont encore en cours. D'ailleurs, une enquête judiciaire est en cours pour tenter d'identifier la ou les personnes à l'origine de cette intrusion.

Laurent Nuñez admet, en parlant du pirate, qu'il "a pu consulter un certain nombre de fichiers importants pour nous, notamment le traitement des antécédents judiciaires, et procéder à un certain nombre d'extractions.". D'une certaine manière, cela confirme les propos des pirates du BreachForums puisque le message évoque l'accès à un fichier de police.

Malgré tout, d'après lui, il n'est pas question de l'extraction de millions de données, mais de "quelques dizaines d'extractions", pour reprendre ses propos. Toutefois, on sent qu'il y a encore des zones d'ombre et des incertitudes : "Je reste très prudent sur le niveau des compromissions.", précise le ministre de l'Intérieur.

L'intrusion des pirates a duré plusieurs jours avant d'être détectée. En réaction à cet incident de sécurité, le ministre de l'Intérieur évoque la mise en place de remédiation et de mesures supplémentaires, comme la double authentification obligatoire.

Je vous recommande de visionner la vidéo ci-dessous, où le ministre de l'Intérieur a été interrogé sur FranceInfo (extrait).

Qu'en pensez-vous ?

