Debian 12, nom de code Bookworm, est disponible en version stable pour tout le monde depuis le samedi 10 juin 2023 ! Un nouveau départ pour cette distribution Linux.

"Après un an, neuf mois et vingt-huit jours de développement, le projet Debian est fier d'annoncer sa nouvelle version stable n°12", peut-on lire sur le site officiel de Debian, au moment où cette nouvelle version stable succède à Debian 11 Bullseye sortie le 14 août 2021. Au passage, Debian 11 Bullseye reste maintenu jusqu'en juillet 2024 (et même juin 2026 via le programme LTS).

Suite à décision prise par la communauté, Debian 12 présente la particularité d'intégrer un firmware propriétaire dans le but de mieux prendre en charge certain matériel nativement. De ce fait, les paquets de firmware non-libre sont associés à une nouvelle archive appelée non-free-firmware à la place de non-free, afin de pouvoir faire la distinction et de faciliter la construction de plusieurs images officielles. L'objectif étant de permettre à Debian de rester un système d'exploitation universel, avec la prise en charge de multiples architectures matérielles et sa disponibilité en 78 langues différentes.

Par ailleurs, Debian 12 s'appuie sur le noyau Linux 6.1 (LTS) et contient environ 64 400 paquets avec de nombreux paquets mis à jour vis-à-vis de Debian 11 : "Debian 12 Bookworm inclut de nombreux paquets logiciels mis à jour (plus de 67 % des paquets de la distribution précédente)". Par exemple, on retrouve Apache 2.4.57, MariaDB 10.11, OpenSSH 9.2p1 ou encore PHP 8.2. Les amateurs de bureautique sous LibreOffice pourront bénéficier de LibreOffice 7.4.

Basé sur le thème graphique Emerald, Debian 12 prend en charge plusieurs environnements de bureau : Gnome 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.26, et Xfce 4.18.

Enfin, du côté de la sécurité, les utilisateurs de Debian sur une machine sous architecture ARM64 vont pouvoir profiter de nouveau du Secure Boot : "La prise en charge de Secure Boot sur ARM64 a été réintroduite. Les utilisateurs de matériel compatible avec UEFI peuvent amorcer avec Secure Boot activé pour tirer pleinement avantage de ses fonctionnalités de sécurité."

Dès maintenant, vous pouvez télécharger Debian 12 Bookworm sur le site officiel de Debian. Quant à la prochaine version stable, alias Trixie, elle est en phase de développement.

Source