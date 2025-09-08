Debian 13.1, la première mise à jour de Debian Trixie a été publiée moins d'un mois après la sortie de la version initiale. Cette nouvelle version mineure apporte des correctifs pour renforcer la stabilité et la sécurité du système. Faisons le point.

Debian 13.1 : plus de stabilité et de sécurité

Debian 13.1 n'est pas une révolution, mais une évolution nécessaire puisque cette mise à jour corrige un total de 71 bugs pour différents paquets et 16 mises à jour de sécurité. Cette nouvelle version a été publiée le 6 septembre 2025.

Sans que cette liste soit exhaustive, voici quelques vulnérabilités corrigées par cette nouvelle version et mentionnées sur cette page :

git : correction de plusieurs vulnérabilités, incluant des problèmes d'écriture de fichiers arbitraires (CVE-2025-27613, CVE-2025-46835) et des failles d'exécution de code à distance (CVE-2025-27614, CVE-2025-48384).

: correction de plusieurs vulnérabilités, incluant des problèmes d'écriture de fichiers arbitraires (CVE-2025-27613, CVE-2025-46835) et des failles d'exécution de code à distance (CVE-2025-27614, CVE-2025-48384). imagemagick : plusieurs correctifs de sécurité ont été appliqués pour résoudre des problèmes de dépassement de tampon et de boucles infinies.

: plusieurs correctifs de sécurité ont été appliqués pour résoudre des problèmes de dépassement de tampon et de boucles infinies. nginx : correction d'une potentielle fuite d'informations dans le module ngx_mail_smtp_module (CVE-2025-53859).

: correction d'une potentielle fuite d'informations dans le module (CVE-2025-53859). postgresql-17 : des vérifications de sécurité supplémentaires ont été ajoutées pour le planificateur et l'utilitaire pg_dump afin d'empêcher des attaques potentielles.

: des vérifications de sécurité supplémentaires ont été ajoutées pour le planificateur et l'utilitaire afin d'empêcher des attaques potentielles. wolfssl : correction d'un problème qui pouvait entraîner la génération de nombres aléatoires faibles et prévisibles (CVE-2025-7394).

Comment installer Debian 13.1 ?

Pour les utilisateurs qui ont déjà installé Debian 13 "Trixie", il n'est pas nécessaire de télécharger la nouvelle image ISO. Il suffit d'exécuter la commande suivante dans un terminal pour mettre à jour Debian 13 vers Debian 13.1 :

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Sinon, vous avez toujours la possibilité de télécharger des images ISO prêtes à l'emploi de Debian 13.1. Il y a notamment des images livrées avec plusieurs environnements de bureau (KDE Plasma 6.3, GNOME 48, Xfce 4.20, Cinnamon 6.4, etc...).

En parallèle, à la même date, une autre version a été publiée : Debian 12.12, une nouvelle version pour Debian 12 "Bookworm". De son côté, cette mise à jour corrige 135 bugs et 83 failles de sécurité, elle est donc tout aussi importante si vous utilisez cette version.