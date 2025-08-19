Avec la sortie de Debian 13 Trixie, la communauté du libre bénéficie d’une mise à jour majeure de l'une des distributions Linux les plus emblématiques, dont la première version remonte à 1993. Cette nouvelle version est d'autant plus importante que Debian sert de base à d'autres distributions comme Ubuntu, Linux Mint ou encore elementary OS.

Debian 13 Trixie est sorti le 9 août 2025, et cette version succède à Debian 12 Bookworm, elle-même publiée le 10 juin 2023. Ce nom fait référence à Trixie, le tricératops dans l'univers de Toy Story.

Debian 13 Trixie dispose d'un cycle de vie sur 5 ans : la distribution bénéficiera d’un support complet jusqu’au 9 août 2028, puis de deux années supplémentaires de maintenance à long terme (LTS), assurée jusqu’au 30 juin 2030.

Les nouveautés de Debian 13

Un nouveau noyau Linux 6.12

Debian 13 repose désormais sur le noyau Linux 6.12 LTS, une avancée notable par rapport à la version 6.1 utilisée dans Debian 12. Cette version introduit :

Le support PREEMPT_RT pour les environnements temps réel.

pour les environnements temps réel. Des optimisations pour les processeurs Intel Arrow Lake et Lunar Lake.

Une meilleure compatibilité pour les portables récents.

La prise en charge du GPU AMD RDNA 4 et du Raspberry Pi 5.

Cette mise à jour du noyau est importante pour que Debian reste compatible avec les matériels récents.

RISC-V 64 officiellement supporté

Grande nouveauté : Debian prend désormais en charge l’architecture riscv64, correspondante au matériel RISC-V 64 bits. Cette architecture en pleine progression est notamment utilisée dans l’IoT et dans les systèmes embarqués. Elle présente la particularité de s'appuyer sur du code open source.

Grâce à cette prise en charge, les développeurs peuvent bénéficier de l’ensemble des dépôts Debian sur du matériel RISC-V, rendant cette plateforme prête pour un usage en production.

Une modernisation de l'installeur Debian

Avec Debian 13, les nouveautés sont visibles dès l'installation, puisque l’installeur bénéficie de plusieurs améliorations.

HTTP Boot sur UEFI et U-Boot pour installer Debian sans clé USB ni CD.

sur et pour installer Debian sans clé USB ni CD. Outils de sauvegarde et restauration pour Btrfs , comblant une lacune des versions précédentes.

, comblant une lacune des versions précédentes. Meilleure prise en charge du matériel Apple ARM (MacBook M1 et M2).

Renforcement du Secure Boot sur AMD64 et ARM64.

Concrètement, avec HTTP Boot via UEFI ou U-Boot, une machine peut installer Debian en se connectant directement à un serveur web hébergeant les fichiers nécessaires, ce qui simplifie le déploiement à grande échelle (datacenters, environnements cloud, etc.).

Nouvelle gestion de /tmp

Debian 13 modifie la façon dont sont gérées les fichiers temporaires, ces derniers étant depuis longtemps associés à la racine /tmp sur Linux. Voici ce qui change :

/tmp utilise désormais tmpfs , stockant les fichiers en mémoire vive.

utilise désormais , stockant les fichiers en mémoire vive. Nettoyage automatique après 10 jours d’inactivité pour /tmp .

d’inactivité pour . Nettoyage après 30 jours pour /var/tmp .

Ce choix tend à éviter l’encombrement du disque, mais qui pourrait poser un problème sur les machines disposant de peu de RAM. C'est un changement à prendre en considération.

APT 3.0 : un gestionnaire de paquets mis à jour

Debian 13 accueille également la nouvelle version du gestionnaire de paquets APT, à savoir APT 3.0. Le passage à cette nouvelle version s'accompagne de plusieurs évolutions :

Nouveau résolveur Solver3 , plus efficace pour gérer les dépendances complexes.

, plus efficace pour gérer les dépendances complexes. Sortie colorée pour une meilleure lisibilité. Pour les dépendances, il y aura du vert pour les installations et du rouge pour les suppressions.

Remplacement de GnuTLS par OpenSSL pour un meilleur support cryptographique.

pour un meilleur support cryptographique. Nouvelle commande modernize-sources pour optimiser automatiquement les dépôts.

Nouveau thème par défaut

Debian 13 a le droit aussi à des changements plus visibles, qui affectent directement l'expérience utilisateur et l'esthétique du système. Tout d'abord, on peut noter l'adoption du thème "Ceratopsian", créé par Elise Couper, devient l’identité visuelle de Debian 13. Inspiré de "Trixie" de Toy Story, il reprend les couleurs du personnage.

Ce thème est notamment visible au niveau des fonds d’écran, de l’écran de connexion, du nouvel installeur et du GRUB.

Les environnements de bureau mis à jour

Debian 13 propose les dernières versions actuelles des environnements de bureau les plus populaires, comme GNOME, KDE Plasma et Xfce. Ce changement de version est aussi synonyme de nouveautés. Nous pouvons notamment noter :

GNOME 48 : gestion du temps d’écran, HDR, Wayland amélioré, mise à l’échelle plus fluide.

: gestion du temps d’écran, HDR, Wayland amélioré, mise à l’échelle plus fluide. KDE Plasma 6.3 : gestion affinée de la mise à l’échelle, amélioration du support des tablettes graphiques.

: gestion affinée de la mise à l’échelle, amélioration du support des tablettes graphiques. Xfce 4.20 : premiers pas vers Wayland et nombreuses améliorations de Thunar.

: premiers pas vers Wayland et nombreuses améliorations de Thunar. LXDE 13 : corrections et meilleure intégration.

: corrections et meilleure intégration. LXQt 2.1.0 : support Wayland via lxqt-wayland-session..

Lors de l'installation de Debian 13, plusieurs choix sont offerts quant à l'environnement de bureau à déployer.

Autres changements notables

La liste des changements est très longue, et vous pouvez la consulter en intégralité sur le site de Debian 13.

Suppression totale du support de l'architecture MIPS . Cette décision s’explique par le déclin de MIPS au profit d’architectures plus modernes et plus actives comme ARM et RISC-V .

. Cette décision s’explique par le au profit d’architectures plus modernes et plus actives comme et . L'architecture i386 (32 bits) n'est plus supportée . Avec Debian 13, l’architecture i386 n’est plus proposée en tant que système autonome : aucun noyau ni installeur officiel n’est disponible. Elle reste utilisable uniquement en multiarch pour exécuter des applications 32 bits sur un système amd64 .

. Avec Debian 13, l’architecture n’est plus proposée en tant que système autonome : aucun noyau ni installeur officiel n’est disponible. Elle reste utilisable uniquement en pour exécuter des applications 32 bits sur un système . Suppression de la prise en charge des clés DSA dans OpenSSH .

. La commande ping n’est plus exécutée avec des privilèges élevés.

n’est plus exécutée avec des privilèges élevés. Passage des systèmes 32 bits en temps 64 bits pour éviter le bug de l’an 2038 ou l'Epochalypse Unix.

Sans oublier la mise à jour de nombreux paquets dans les dépôts, dont : PHP 8.4, OpenSSH 10.0p1, Bash 5.2.37 ou encore Python 3.13.

Pour télécharger les images réduites ou complètes de Debian 13, il n'y a qu'une seule adresse : le site officiel de Debian. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous afin de procéder au téléchargement.

Vous obtiendrez alors une image ISO qu'il sera possible de déployer à l'aide de la méthode de votre choix : clé USB, via le réseau, etc.

Si vous utilisez Debian 12 et que vous envisagez de passer à Debian 13, respectez la bonne pratique habituelle : sauvegardez vos données.

