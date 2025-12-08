GLPI 11 est disponible depuis le 1er octobre 2025 : cette version majeure succède à GLPI 10, sortie le 20 avril 2022. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités accompagnent la sortie de cette nouvelle mouture : voici l'essentiel à retenir.

Avant d'évoquer les nouveautés, commençons par un rappel important. GLPI est une solution open source destinée à faciliter la vie des services informatiques grâce à un ensemble de fonctionnalités de gestion : demandes et tickets de support, inventaire des équipements, suivi des licences et des contrats, etc.

Bien que GLPI soit gratuit, ce projet est maintenu depuis plusieurs années par Teclib, une société française. Pour pérenniser le projet, Teclib propose une souscription sous l'appellation GLPI Network, accessible pour les installations sur site ou en tant que solution sur SaaS (Cloud).

Au-delà de la participation au financement de GLPI et de ses futures évolutions, cette souscription à destination des professionnels offre plusieurs avantages :

Support de niveau 3 avec une équipe technique dédiée,

Des plugins premiums pour bénéficier de fonctionnalités exclusives,

Une instance Cloud sécurisée et prête à l'emploi : vous n'avez qu'à exploiter GLPI au quotidien, vous n'assurez pas la maintenance de la plateforme.

Article proposé en partenariat avec GLPI.

Les nouveautés principales de GLPI 11

Les actifs personnalisés

La première nouveauté majeure de GLPI 11, ce sont les actifs personnalisés. Cette fonctionnalité reprend le principe des plugins Generic Objects et Fields de façon native dans GLPI. Ce que ça change concrètement : vous avez la possibilité de créer nativement n'importe quel type d'actif !

Par exemple, vous pouvez créer un nouvel actif de type "Serveurs" ou "Machines Virtuelles" de façon à créer un nouveau type d'objet. Ensuite, chaque actif personnalisé dispose de ses champs de saisie et surtout de ses propres capacités. Elles permettent d'activer des fonctionnalités, comme un lien possible avec l'inventaire : de quoi éviter la pagaille avec un inventaire où tout est mélangé.

Les champs quant à eux correspondent aux caractéristiques de l'actif. Dans le cas d'un serveur, nous pouvons imaginer de nombreux champs : nom, référence, système d'exploitation, nombre de disques, type de RAID, nombre de processeurs, modèles de processeurs, etc. Autrement dit, vous décrivez la fiche type de votre actif.

Cette nouveauté importante ajoute de la flexibilité à la fonction de CMDB de GLPI.

Note : les actifs peuvent être désormais associés à plusieurs groupes et de nouvelles permissions permettent le filtrage en fonction des groupes.

Les webhooks

Cette nouvelle mouture de GLPI apporte aussi une autre fonctionnalité intéressante pour l'automatisation : les Webhooks. Vous ne savez pas que c'est ? Ce n'est pas gênant, je vous explique. Prenons un exemple de la vie quotidienne : vous commandez une pizza et vous attendez qu'elle soit prête.

Sans Webhook : vous appelez la pizzeria toutes les 2 minutes : "C'est prêt ? non... C'est prêt ? non... C'est prêt ? Oui !". C'est fatiguant pour vous et pour le pizzaïolo.

: vous appelez la pizzeria toutes les 2 minutes : "C'est prêt ? non... C'est prêt ? non... C'est prêt ? Oui !". C'est fatiguant pour vous et pour le pizzaïolo. Avec Webhook : vous donnez votre numéro de téléphone à la pizzeria et vous dites : "Appelez-moi dès que c'est prêt". Vous pouvez faire autre chose en attendant. Dès que la pizza sort du four (l'événement), votre téléphone sonne (le webhook).

Dans le contexte de GLPI, cela signifie qu'avec un Webhook, c'est le logiciel qui vous informe quand un événement spécifique est détecté. Les Webhooks s'appuient sur le protocole HTTP (ou HTTPS) et ils facilitent les interactions entre plusieurs applications. Autrement dit, un événement dans GLPI peut déclencher un workflow dans une autre application grâce au Webhook. Cela offre des opportunités très intéressantes pour automatiser des tâches au-delà de GLPI.

GLPI 11 peut déclencher un appel sur un Webhook selon de nombreux événements liés à l'inventaire (Parc), aux tickets (Assistance) et au module de gestion. Par exemple, vous pourriez envoyer un SMS (via un service qui supporte les Webhooks) ou une notification sur Microsoft Teams lorsqu'un événement spécifique est détecté : un ticket considéré comme urgent ou sur un élément critique.

L'authentification multifacteurs

GLPI 11 apporte une évolution importante pour la protection des comptes : l'authentification multifacteurs. Ainsi, tous les utilisateurs peuvent sécuriser leur compte avec un second facteur d'authentification : TOTP (Time-based, One-Time Password). Cela implique l'utilisation d'une application comme Microsoft Authenticator ou Proton Authenticator pour générer les codes à usage unique. Dans la version actuelle, il s'agit de la seule méthode proposée comme second facteur d'authentification.

Le MFA peut être activé sur les comptes locaux de GLPI, tout comme sur les comptes liés à une source externe comme un annuaire LDAP. Les paramètres de GLPI 11 permettent de configurer l'activation de cette fonctionnalité par utilisateur, par groupe ou encore par profil.

Dans les paramètres généraux de GLPI, vous pouvez définir le suffixe 2FA (nom visible dans l'application TOTP) et rendre l'authentification multifacteur obligatoire.

Les formulaires

Pour la création des formulaires, les équipes de GLPI ont pris la décision de développer de zéro un nouvel éditeur plus pratique et plus ergonomique. L'objectif : que vous puissiez avoir une idée précise de l'aspect final de votre formulaire tout au long de sa construction, comme avec Microsoft Forms, par exemple.

La prise en charge du "Drag and Drop" est un bon exemple pour illustrer le côté pratique de ce nouvel éditeur. Vous l'aurez probablement compris si vous connaissez déjà GLPI : cette fonctionnalité native de gestion des formulaires reprend ce que propose le plugin "Form Creator", déjà développé par Teclib.

Parmi les fonctions notables :

Mise en page verticale ou horizontale,

Conditions de visibilité des champs du formulaire,

Contrôle d'accès aux formulaires, notamment en fonction du rôle de l'utilisateur.

Traduction des questions et des réponses en plusieurs langues (choix parmi toutes celles supportées par GLPI)

La création de formulaires dans GLPI facilite les interactions avec vos utilisateurs, pour des services et demandes divers et variés : création d'un ticket par un utilisateur, nouvel arrivant dans l'entreprise, demande d'un nouveau matériel, demande d'accès à un dossier partagé ou encore à un espace SharePoint.

Le Self-Service

GLPI 11 intègre un nouveau portail de libre-service, avec une refonte de son esthétique. Ce qui est appréciable, c'est que vous pouvez personnaliser le portail Self-Service en fonction des profils et des entités. Autrement, tous les utilisateurs de GLPI n'auront pas la visibilité sur les mêmes éléments et si votre instance est utilisée par plusieurs sociétés, chacune d'elle peut avoir un portail adapté à sa charte graphique.

Ce portail est directement alimenté par votre catalogue de services, qui est lui-même lié à vos formulaires. Directement accessible via le portail de libre-service, le catalogue de services se présente sous la forme d'un tableau de bord de tous les services que vous proposez à vos utilisateurs dans le cadre du support informatique. Vous pouvez organiser ces services par section. Par exemple : ouvrir un ticket, faire une demande, demander un nouvel ordinateur, etc.

Les autres nouveautés de GLPI 11

En complément des nouveautés citées jusqu'ici, voici d'autres améliorations apportées par GLPI 11 :

Un serveur OAuth , de quoi transformer GLPI comme serveur d'identité et donc se connecter avec les comptes de GLPI sur d'autres applications,

, de quoi transformer GLPI comme serveur d'identité et donc se connecter avec les comptes de GLPI sur d'autres applications, Une nouvelle API REST basée sur Swagger et OpenAPI (l'API legacy reste accessible et maintenue) et dont l'accès est sécurisé par le serveur OAuth,

basée sur Swagger et OpenAPI (l'API legacy reste accessible et maintenue) et dont l'accès est sécurisé par le serveur OAuth, Un nouveau système de filtres pour les notifications (et les webhooks) pour déterminer des conditions avant l'envoi,

(et les webhooks) pour déterminer des conditions avant l'envoi, Un nouveau champ nommé " External ID " est ajouté au ticket , ce qui permet d'envisager la synchronisation bidirectionnelle entre 2 systèmes de ticketing (via API / Webhooks),

" est ajouté au , ce qui permet d'envisager la synchronisation bidirectionnelle entre 2 systèmes de ticketing (via API / Webhooks), Deux nouvelles données ont été introduites pour enrichir l' inventaire : les processus et les variables d'environnement seront remontés par les agents,

: les processus et les variables d'environnement seront remontés par les agents, Pour les administrateurs, des tests détaillés ont été ajoutés pour les connexions LDAP, et les journaux sont consultables directement depuis l'interface d'administration web,

Une nouveauté a été ajoutée pour les périphériques réseau : les façades graphiques pour avoir un aperçu précis, avec l'état des status des ports en superposition,

: les façades graphiques pour avoir un aperçu précis, avec l'état des status des ports en superposition, Un nouvel ensemble de règles a été intégré pour les problèmes et les changements. De plus, toujours sur la thématique de l'assistance, le système d'a pprobation pour les tickets supporte désormais plusieurs étapes .

a été intégré pour les problèmes et les changements. De plus, toujours sur la thématique de l'assistance, le système d'a supporte désormais . Une amélioration en profondeur a été apportée au code de GLPI 11 pour limiter les risques d'injections SQL. Ces changements ont été évalués par un pentest qui s'est déroulé sur une semaine en septembre dernier.

Comme vous avez pu le découvrir tout au long de cet article, GLPI 11 est une véritable version majeure qui apporte des améliorations notables. Si vous souhaitez consulter le journal complet des modifications, je vous invite à consulter cette page publiée par Teclib.

