Devenez l’un des cyberprofessionnels de demain : formez-vous à la cybersécurité

Ces dernières années, la cybersécurité est devenue une priorité dans tous les secteurs. L'administration, les entreprises et les particuliers sont sous la menace constante des cyberattaques avec leur lot de conséquences dévastatrices. Face à l'essor du piratage informatique, la cybersécurité est la solution que tout le monde adopte. Elle est devenue une discipline qui englobe plusieurs spécialités. Cet article vous présente la cybersécurité, son importance, les métiers qu'elle englobe et les compétences à acquérir pour devenir un cyberprofessionnel.

Qu'est-ce que la cybersécurité et pourquoi est-elle importante dans le monde d'aujourd'hui ?

La cybersécurité est un néologisme de plus en plus utilisé ces dernières années. Son importance s'accroit avec l'omniprésence d'internet dans nos vies.

Comprendre le terme de cybersécurité

Le terme de cybersécurité fait référence à un ensemble de processus mis en place pour protéger les réseaux, les systèmes critiques et les données contre les attaques malveillantes. Elle consiste à déployer des solutions technologiques et à appliquer les meilleures pratiques pour renforcer la sécurité des données stockées ou en transit.

La cybersécurité concerne également les mesures prises pour protéger les ressources informatiques telles que les ordinateurs, les serveurs et les appareils mobiles. La pratique vise à contrecarrer toutes les sortes de menaces internes ou externes qui planent sur les infrastructures IT et les données à caractère confidentiel.

L'importance de la cybersécurité

Les cyberattaques sont en constante évolution et provoquent des pertes énormes pour les entreprises. Les acteurs de la menace exploitent la moindre faille dans le système de sécurité pour soutirer des données confidentielles et exiger des rançons. Ceci peut conduire à une interruption d'activité et parfois à des cessations définitives d'activité (faillite).

On estime que des attaques de type ransomware se produisent toutes les 10 secondes dans le monde. L'avènement d'une intelligence artificielle plus puissante va booster le nombre d'attaques, car les pirates l'utilisent pour créer des logiciels plus sophistiqués. Face à cette menace croissante, la mise en place d'un dispositif de cybersécurité performant devient cruciale pour protéger les systèmes informatisés et les données dans tous les secteurs.

Quels sont les parcours de carrière pour les professionnels de la cybersécurité ?

Se faire former dans une école de cybersécurité permet de cerner les contours de ce domaine et d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à la lutte contre la cybercriminalité. La cybersécurité est un secteur innovant qui rassemble une diversité de spécialités, offrant ainsi des opportunités intéressantes en matière d'emploi. La demande en cyberprofessionnels évolue au fur et à mesure que les gouvernements et les entreprises prennent au sérieux les menaces. Vous pouvez prétendre à plusieurs métiers de la cybersécurité. Parmi eux, voici les spécialités qui sont les plus appréciées du moment :

pentester ,

, hacker éthique,

cryptologue,

chef de projet sécurité,

architecte en cybersécurité,

auditeur cybersécurité,

consultant en cybersécurité,

ingénieur en sécurité des systèmes ,

, analyste de la menace cybersécurité,

responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), etc.

Le pentester est un métier qui est très en vogue dernièrement. Son rôle consiste à effectuer des tests d'intrusion basés sur les techniques et approches propres aux cybercriminels pour repérer les points vulnérables d'un système d'information ou d'une application, selon le périmètre de la mission. Ceci permet d'anticiper les solutions à déployer pour corriger et renforcer la défense des infrastructures IT et des données sensibles. Ses missions se rapprochent de celles d'un hacker éthique.

Dans les entreprises, l'une des expertises les plus recherchées est celle du responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI). Sa mission consiste à élaborer et à mettre en œuvre des politiques relatives à la sécurité de l'information au sein d'une structure. Le RSSI effectue une veille technologique et s'assure que les normes de sécurité sont respectées. Il conseille les entreprises sur les questions liées à la protection des données.

L'analyste de la menace cybersécurité veille sur l'intégrité des systèmes d'information d'une structure. Il est capable de faire des diagnostics précis pour identifier les menaces et les activités suspectes dans les dispositifs informatiques. Il garantit la protection des données et fait des recommandations pour renforcer la protection des infrastructures IT. Chaque métier lié à la cybersécurité permet de relever des défis uniques.

La cybersécurité est un défi crucial pour toutes les entreprises, organisations et administrations. Vous êtes séduit par cette discipline et souhaitez participer à la lutte contre les attaques ? Vous devez pour ce faire avoir les compétences nécessaires pour devenir un cyberprofessionnel. Même si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez vous qualifier pour une carrière dans le domaine en suivant une formation pertinente, mais gardez à l'esprit qu'il faut s'investir pour réussir dans ce domaine.

On trouve aujourd'hui de nombreuses écoles de référence en cybersécurité qui proposent des formations diplômantes. En vous inscrivant, vous vous donnez la possibilité d'acquérir les compétences techniques et opérationnelles requises pour faire face aux problématiques de la protection des données, des réseaux et des systèmes d'information. Grâce à cette mise à niveau, vous devenez apte à exercer les différents métiers de la cybersécurité.

Compétences et qualifications nécessaires pour réussir dans le domaine

Pour travailler dans le secteur de la cybersécurité, vous devez avoir certaines qualités humaines et techniques. En plus d'être passionné par les nouvelles technologies, vous devez être doué pour l'analyse et la gestion des risques. Être capable de travailler en équipe et de gérer le stress est un atout réel. La compréhension des normes de sécurité est également nécessaire pour ce type de domaine.

De plus, vous devez être en mesure de protéger les informations sensibles et d'élaborer des stratégies de veille informatique. La maitrise de la programmation s'avère cruciale. Les langages tels que Python et l'Assembleur sont utiles pour performer dans le secteur de la cybersécurité.

Les certifications ne sont pas obligatoires pour exercer comme cyberprofessionnel. Cependant, elles constituent une garantie de fiabilité et de qualité. Une certification rend crédible et confirme votre expertise. Certaines qualifications sont reconnues dans le domaine à l'instar de la certification OSCP (Offensive Security Certified Professional) pour les hackers éthiques et les pentesters.

Les ressources pour débuter votre parcours de formation en cybersécurité

Pour avoir des bases solides pour débuter votre formation en cybersécurité, faites des recherches personnelles. L'une des solutions pertinentes est de vous inscrire sur une plateforme de CTF (Capture The Flag). Ces sites vous permettent de vous entrainer au piratage informatique. Parmi eux, on peut citer :

Try Hack Me,

Root Me,

Hack The Box,

RingZero,

OverTheWire, etc.

Vous pouvez par ailleurs suivre des tutoriels sur YouTube pour développer vos capacités. On trouve de nombreuses chaines en anglais ou en français qui proposent du contenu pertinent sur la cybersécurité. Vous pouvez aussi lire des livres qui traitent du sujet pour renforcer vos compétences.

